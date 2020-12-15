banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
465.282
DOLAR
7.8333
STERLİN
10.4748
EURO
9.5177
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılması amacıyla Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile dördüncü kez işbirliği protokolü imzaladı.

15 Aralık 2020 Salı 14:15
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
banner337
banner351

Sahipsiz köpeklerin çoğalmasını önlemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde kısırlaştırılan köpeklerin, operasyon sonrası bir haftalık dönemde bakımları yapılıp, her kısırlaştırılan köpeğe mikroçip takıldıktan sonra, Veteriner Dairesi’ne LTB adına kayıtları yapılıyor.
Uygulama ile kayıtları yapılan köpekler daha sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar veremeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılıp, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

Başkan Harmancı: “Sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız”

banner341
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Yeni yönetim ile imzalanan protokol hem sokakta hem de barınakta yaşayan canlılar için bir umut ışığıdır. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak hem barınakta oluşturduğumuz koşullar hem de sokaktaki sevimli dostlarımız için çalışıyoruz. Yurttaşlarımızdan da beklentimiz bakabilecekleri kadar sevimli dostları bahçesinde veya evinde bulundurmalarıdır. Bunun dışındaki sahiplenmelerde aslında sevimli dostlarımıza iyilik yapmıyor, onları her türlü tehlikeye ve hastalığa açık hale getirme durumu oluşuyor” dedi. Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın ülkemizdeki en iyi barınakların başında geldiğini, sadece Lefkoşa değil ülkenin farklı şehirlerinden ihtiyaçlara da cevap verir bir noktaya geldiğini belirten Harmancı, barınakların da kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy ise yaptığı konuşmada, LTB ile yeniden protokol imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

LTB ile imzalanan protokolün ardından gerçekleşen kısırlaştırma çalışması ile birlikte geçmişte Lefkoşa’daki köpek nüfusu ile bugünkü köpek nüfusu arasındaki farkın gözle görülür bir şekilde düşmesinin bunu ispatladığını söyledi.

Sokakta kendi refahları ve sağlıkları tehlideki hayvanları uygun koşullarda, barınaklarda barındırmanın insan, çevre ve hayvan sağlığına olumlu yönde etki

ettiğini kaydeden Toksoy, LTB ile yaptıkları işbirlikleri sonucunda bunu başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiSokakta Yaşayan Köpeklerin KısırlaştırılmasıKıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Okullar kapatılmayacak
Okullar kapatılmayacak
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
EL-SEN grev yapmayacak
EL-SEN grev yapmayacak
İşçilerin eylemi Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor
İşçilerin eylemi Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim