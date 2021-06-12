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“Sokak hayvanlarının korunması önemli ancak ihmal edilen bir konu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD)’nin Lefke sokak hayvanlarını koruma amacıyla kurulan “Pati Dostları Komite” üyelerini kabul etti.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:15
“Sokak hayvanlarının korunması önemli ancak ihmal edilen bir konu”
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, sokaktaki hayvanların zor durumda olduğunu belirten Pati Dostları Komite Başkanı Özlem Oran, önceleri bu konuda kişisel olarak kendi ve arkadaşlarının çabalarıyla yardımcı olmaya çalıştıklarını, şimdi ise komite çatısı altında bu konuda çalışmalar yapmaya başladıklarını ve ilk olarak Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar’a ziyarette bulunduklarını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, kabuldeki konuşmasında, komitenin amacını ve yaptıkları çalışmaları takdir ettiğini belirterek, bu çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. 

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Sokak hayvanlarının korunması ve onlara sahip çıkılmasının önemli bir konu olduğunu, ancak ne yazık ki ihmal edilen bir konu olduğunu dile getiren Sibel Tatar, belediyelerin veya hayvan severlerin inisiyatifine bırakılan bir durum söz konusu olduğu belirtti.

Sibel Tatar, bunun çok kısa zamanda, hep birlikte değerlendirilerek yasal düzenlemelerle ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 12.06.2021 14:12
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