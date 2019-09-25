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Sokak hayvanları için iki toplumlu tango etkinliği

:Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Bir dans, bir sergi, bir iyilik” sloganı ile iki toplumlu tango gösterisi ve fotoğraf sergisi düzenliyor. 

Sokak hayvanları için iki toplumlu tango etkinliği

:Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Bir dans, bir sergi, bir iyilik” sloganı ile iki toplumlu tango gösterisi ve fotoğraf sergisi düzenliyor. 

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:54
Sokak hayvanları için iki toplumlu tango etkinliği

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “Bir dans, bir sergi, bir iyilik” sloganı ile iki toplumlu tango gösterisi ve fotoğraf sergisi düzenliyor. 

Samanbahçe’de düzenlenecek etkinlik ile 275 tane köpeğe yuva bulunması hedefleniyor. 

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi 28 Eylül Cumartesi günü Samanbahçe’de Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda yaşayan 275 köpeğe yuva bulmak için bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Etkinlik Gifder fotoğraf sanatçılarının barınaklardaki derin hüznü anlattığı fotoğraflarının sergisi, Atina, İstanbul, İzmir, Limasol ve Lefkoşa'dan, ortak bir amaç için gönüllü olarak bir araya gelen tango dansçılarının ve DJ'lerinin showlarıyla açılacak. 

Yapılacak olan satışlardan elde edilecek gelir, Lefkoşa Hayvan Barınağı'na verilecek. Saat 20.00-21.30 arasında gerçekleşecek olan serginin ardından, 21.30 itibariyle sosyal tango dansçıları sahipsiz hayvanların sesini duyurmak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans edecekler.

Etkinliğe ana sponsor Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Turkcell, Gifder, Girne Belediyesi ve Elexus Hotel de destek veriyor.

 

Son Güncelleme: 25.09.2019 12:08
Anahtar Kelimeler:
Sokak Hayvanları Için Iki Toplumlu Tango Etkinliği
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