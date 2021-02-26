Sokağa inme vakti!

Tulga: Birbirimize sahip çıkacağız, birlikte olacağız hakkımız olanı isteyeceğiz ve alacağız.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, geçmişten gelen banka borçlarıyla ilgili davaların gelmeye başladığını belirterek, var olan ve geçmişten gelen borçlarla ilgili hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

İnsanların geçmişteki cirosuna göre bankadan borç aldığını ifade eden Tulga, salgından sonra işletmelerin yüzde 80’inin ciroları dibe vurduğunu, insanların kazanmadığını, borç ödemek için elindeki tuttuğu parayla geçimini bile sağlayamadığını vurguladı.

Artık halkın birbirine sahip çıkması gerektiğini belirten Tulga, “Birlikte olacağız, hakkımız olanı isteyeceğiz ve alacağız. Sokağa inme zamanı geldi” dedi.

Sendika ve odaların yazılı bildiri yayınlamak dışında ortaya bir tepki koymadığı ile ilgili gelen bir izleyici sorusunu yanıtlayan Tulga, “Birbirimize sahip çıkacağız, birlikte olacağız hakkımız olanı isteyeceğiz ve alacağız. Sokağa inme zamanı geldi. Toplumun da bize destek vermesi gerekir” diye konuştu.

Açılmanın ardından bazı sektörlerin açılma saatleri ve işleyişi ile düzenleme yapılmasıyla ilgili bir seyirciden gelen soruyu yanıtlayan Tulga, “Esnaf ve Zanaatkarlara sormadan açılma ve kapanmalar yapılıyor. Esnafın işleyişini ve sorunlarını biz biliyoruz ancak masaya çağırılıp görüş ve önerilerimiz alınmıyor” dedi.

Geçmişten gelen banka borçlarıyla ilgili davaların gelmeye başladığını anlatan Tulga, “Var olan ve geçmişten gelen borçlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. İnsanlar geçmişteki cirosuna göre bankadan borç aldı. Salgından sonra işletmelerin yüzde 80’inin ciroları dibe vurdu. İnsanlar kazanmıyor borç ödemek için elindeki tuttuğu parayla geçimini bile sağlayamıyor” ifadelerini kullandı.