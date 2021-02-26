banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376

Sokağa inme vakti!

Tulga: Birbirimize sahip çıkacağız, birlikte olacağız hakkımız olanı isteyeceğiz ve alacağız.

26 Şubat 2021 Cuma 06:10
Sokağa inme vakti!
banner337
banner351

Tulga: Birbirimize sahip çıkacağız, birlikte olacağız hakkımız olanı isteyeceğiz ve alacağız.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, geçmişten gelen banka borçlarıyla ilgili davaların gelmeye başladığını belirterek, var olan ve geçmişten gelen borçlarla ilgili hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

İnsanların geçmişteki cirosuna göre bankadan borç aldığını ifade eden Tulga, salgından sonra işletmelerin yüzde 80’inin ciroları dibe vurduğunu, insanların kazanmadığını, borç ödemek için elindeki tuttuğu parayla geçimini bile sağlayamadığını vurguladı.

Artık halkın birbirine sahip çıkması gerektiğini belirten Tulga, “Birlikte olacağız, hakkımız olanı isteyeceğiz ve alacağız. Sokağa inme zamanı geldi” dedi.

Sendika ve odaların yazılı bildiri yayınlamak dışında ortaya bir tepki koymadığı ile ilgili gelen bir izleyici sorusunu yanıtlayan Tulga, “Birbirimize sahip çıkacağız, birlikte olacağız hakkımız olanı isteyeceğiz ve alacağız. Sokağa inme zamanı geldi. Toplumun da bize destek vermesi gerekir” diye konuştu.

Açılmanın ardından bazı sektörlerin açılma saatleri ve işleyişi ile düzenleme yapılmasıyla ilgili bir seyirciden gelen soruyu yanıtlayan Tulga, “Esnaf ve Zanaatkarlara sormadan açılma ve kapanmalar yapılıyor. Esnafın işleyişini ve sorunlarını biz biliyoruz ancak masaya çağırılıp görüş ve önerilerimiz alınmıyor” dedi.

Geçmişten gelen banka borçlarıyla ilgili davaların gelmeye başladığını anlatan Tulga, “Var olan ve geçmişten gelen borçlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. İnsanlar geçmişteki cirosuna göre bankadan borç aldı. Salgından sonra işletmelerin yüzde 80’inin ciroları dibe vurdu. İnsanlar kazanmıyor borç ödemek için elindeki tuttuğu parayla geçimini bile sağlayamıyor” ifadelerini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem TulgaEsnaf Ve Zanaatkârlar Odası Genel KoordinatörüHürrem Tulga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 salgınında son durum ne?
Covid-19 salgınında son durum ne?
Hava durumu
Hava durumu
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
"Bu ülkeye verdiğiniz zararın haddi hesabı yok!"
"Bu ülkeye verdiğiniz zararın haddi hesabı yok!"
Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak Dr. Duriye Deren Oygar atandı
Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak Dr. Duriye Deren Oygar atandı
BRT Müdürü Özkurt, “Bir Zamanlar Kıbrıs” setini ziyaret etti
BRT Müdürü Özkurt, “Bir Zamanlar Kıbrıs” setini ziyaret etti
KKTC'de 17’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
KKTC'de 17’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanlığı: “İki adet morg buzluğu ihalesine çıkılması için 25 Ocak'ta Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderilmiştir”
Sağlık Bakanlığı: “İki adet morg buzluğu ihalesine çıkılması için 25 Ocak'ta Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderilmiştir”
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim