banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Türkiye nasıl olsa aşıyı beleş gönderiyor!”
“Türkiye nasıl olsa aşıyı beleş...
Sert tedbirler şart oldu
Sert tedbirler şart oldu
Kapanmanın sorumlusu kimlerdir?
Kapanmanın sorumlusu kimlerdir?
Bize ne zaman birşey olur?
Bize ne zaman birşey olur?
banner376

Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!

Başbakan Ersan Saner canlı yayında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını ve ekonomik paketin içeriğini açıkladı..

03 Şubat 2021 Çarşamba 14:45
Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!
banner337
banner351

İşte kararlar ve ekonomik paketin içeriği:

-Sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 10 Şubat 2021 tarihine kadar tüm ilçelerde uzatıldı. Kısmi sokağa çıkma yasağı tüm ilçelerde, 10 Şubat, saat 23.59’a kadar uzatıldı..

-2020 yılından kalan bin 500 Türk Liralık destekler ve 2 bin TL’lik destekler, 5 Şubat 2021 tarihinde ödenecek.

-Yaklaşık 60 bin çalşan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar uygulanacaktır.

-Prim destekleri 31 Aralık 2020 tarihli sigorta kayyıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen ve en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta priminin tamamı ödenecek, 11 çalışan için yüzde 50’si ödenecek.

-Kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilenen işletme çalışanlarına, işletmenin kapalı kaldığı süre göz önünde bulundurarak aylık ‘en fazla’ bin 500 TL olmak üzere destek ödemesi yapılacak.

-Günü birlik çalışarak geçinen ve işsiz kalan hane halkına 2020 yılında yapılmış yardımlara  yüzde 25 artış yapıldı..

banner341
-Evli veya çocuk bakmakla sorumlu olanlara verilen yardım, 1500 TL’ye çıkarıldı..

-Engelli vatandaşlara, 2021 yılı şubat-mart-nisan aylarını kapsamak üzere ilave yüzde 10.65 Hayat Pahalılığına ek olarak yüzde 10 Covid-19 yardımı verilecek.

Her bir işletmeye 120 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak, bu tutarın 100 bin TL’si amaca bakılmaksızın yani sigorta veya ihtiyat sandığı borcu olup olmadığına bakılmaksızın kullanılabilecek.

-20 bin TL ise kira kontrat ibraz edilmesi halinde kullandırılacak.

-Poliçeler Yasası uyarınca yetersiz bakiye, tekrar ibraz veya ilk ibrazı yapılacak çekler için 15 iş günü olan ikinci ibraz süresi, 21 iş gününe çıkartılacak.

-Elektrik desteği, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam ettirilecek.

-Pandemi nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıları aşmak adına, 40 milyon TL covid-19 desteği verilecek..

-Vakıflar tarafından konut ve bazı istisnalar hariç iş yerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak..

-Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında pozitif vaka temaslılarının karantinada kaldıkları sürece kendilerine karantina ödemesi verilecek..

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerEkonomik PaketBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin ürettiği yeni tedbirler!
İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin ürettiği yeni tedbirler!
GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü
GAÜ Akademisyeni Sinal, Fellowship ünvanına layık görüldü
Girne Belediyesi gıda denetimleri ve covid-19 kontrollerine devam ediyor
Girne Belediyesi gıda denetimleri ve covid-19 kontrollerine devam ediyor
Eralp Adanır’dan 18. kitap
Eralp Adanır’dan 18. kitap
Başbakan Saner muhalefet partilerini bilgilendirdi
Başbakan Saner muhalefet partilerini bilgilendirdi
LTB'den duyuru
LTB'den duyuru
Rogers: “Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artması beklenen bir durumdur”
Rogers: “Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artması beklenen bir durumdur”
Başbakan Saner, parti liderleriyle ekonomi ve sağlık alanında görüş alışverişi yaptı
Başbakan Saner, parti liderleriyle ekonomi ve sağlık alanında görüş alışverişi yaptı
Çakıcı: “5’li konferansta federasyon konuşulacak”
Çakıcı: “5’li konferansta federasyon konuşulacak”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim