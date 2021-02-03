Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!

İşte kararlar ve ekonomik paketin içeriği:

-Sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 10 Şubat 2021 tarihine kadar tüm ilçelerde uzatıldı. Kısmi sokağa çıkma yasağı tüm ilçelerde, 10 Şubat, saat 23.59’a kadar uzatıldı..

-2020 yılından kalan bin 500 Türk Liralık destekler ve 2 bin TL’lik destekler, 5 Şubat 2021 tarihinde ödenecek.

-Yaklaşık 60 bin çalşan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar uygulanacaktır.

-Prim destekleri 31 Aralık 2020 tarihli sigorta kayyıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen ve en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta priminin tamamı ödenecek, 11 çalışan için yüzde 50’si ödenecek.

-Kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilenen işletme çalışanlarına, işletmenin kapalı kaldığı süre göz önünde bulundurarak aylık ‘en fazla’ bin 500 TL olmak üzere destek ödemesi yapılacak.

-Günü birlik çalışarak geçinen ve işsiz kalan hane halkına 2020 yılında yapılmış yardımlara yüzde 25 artış yapıldı..

-Evli veya çocuk bakmakla sorumlu olanlara verilen yardım, 1500 TL’ye çıkarıldı..

-Engelli vatandaşlara, 2021 yılı şubat-mart-nisan aylarını kapsamak üzere ilave yüzde 10.65 Hayat Pahalılığına ek olarak yüzde 10 Covid-19 yardımı verilecek.

Her bir işletmeye 120 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak, bu tutarın 100 bin TL’si amaca bakılmaksızın yani sigorta veya ihtiyat sandığı borcu olup olmadığına bakılmaksızın kullanılabilecek.

-20 bin TL ise kira kontrat ibraz edilmesi halinde kullandırılacak.

-Poliçeler Yasası uyarınca yetersiz bakiye, tekrar ibraz veya ilk ibrazı yapılacak çekler için 15 iş günü olan ikinci ibraz süresi, 21 iş gününe çıkartılacak.

-Elektrik desteği, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam ettirilecek.

-Pandemi nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıları aşmak adına, 40 milyon TL covid-19 desteği verilecek..

-Vakıflar tarafından konut ve bazı istisnalar hariç iş yerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak..

-Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında pozitif vaka temaslılarının karantinada kaldıkları sürece kendilerine karantina ödemesi verilecek..