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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

07 Haziran 2021 Pazartesi 08:30
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti
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Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 3 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, gece sokağa çıkma yasağı bu akşamdan itibaren 24.00’de başlayacak.

Bugünden itibaren, perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30- 20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecek.

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Marketler ise 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir yılı aşkın süredir kapalı olan sınır kapıları 4 Haziran Cuma günü itibarıyla yeniden açıldı. 

Karşılıklı geçişlerde adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumlardan 7 günlük negatif antijen veya PCR testi zorunluluğu aranıyor.

Ayrıca 4 Haziran’dan bu yana Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler de yapılmaya başlandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıKktc Yeni Kararlar
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