Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 3 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, gece sokağa çıkma yasağı bu akşamdan itibaren 24.00’de başlayacak.

Bugünden itibaren, perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30- 20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecek.

Marketler ise 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir yılı aşkın süredir kapalı olan sınır kapıları 4 Haziran Cuma günü itibarıyla yeniden açıldı.

Karşılıklı geçişlerde adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumlardan 7 günlük negatif antijen veya PCR testi zorunluluğu aranıyor.

Ayrıca 4 Haziran’dan bu yana Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler de yapılmaya başlandı.

