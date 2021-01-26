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Sokağa çıkma izin başvuruları için dijital izin belgesi devreye girdi

Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi çerçevesinde halka hızlı ve güvenli şekilde yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kişilerin online olarak başvuru yapabilecekleri Sokağa Çıkma İzin Belgesi sistemi devreye girdi.

26 Ocak 2021 Salı 23:30
Sokağa çıkma izin başvuruları için dijital izin belgesi devreye girdi
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Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi çerçevesinde halka hızlı ve güvenli şekilde yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden kişilerin online olarak başvuru yapabilecekleri Sokağa Çıkma İzin Belgesi sistemi devreye girdi.

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Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulunun aldığı tedbir kararları doğrultusunda uygulamaya koyulan “Sokağa Çıkma Yasağı” süresince halkın, acil durumlarda Sokağa Çıkma İzni başvurularını evlerinden, telefon, tablet ve bilgisayarlarından dijital ortamda yapabilmelerini sağlamak için bakanlığın https://permissions.gov.ct.tr/street adresine girerek gerekli bilgileri doldurması yeterli olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Online yapılacak dijital izin belgesi başvurularında gerekli olan bilgilerin başvuru sahibi tarafından doğru ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Dijital olarak izin başvurusu değerlendirilen ve onaylanan kişilere kaymakamlıklar SMS yoluyla dijital izin belgelerini iletecek. Dijital İzin Belgelerinin üzerindeki QR kod sayesinde polis kontrollerinde otomatik belge doğrulaması yapılabilecek.

Açııklamada, halkın, Sokağa Çıkma Yasağı kapsamında temel ihtiyaçlarını giderilebilmesi amacıyla açık olan hizmetlerden ikametine en yakın olacak şekilde yararlanmak içinse izin belgesine gerek duyulmadığı da belirtildi.

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Son Güncelleme: 27.01.2021 02:44
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