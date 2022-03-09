Soğuk ve yağışlı hava geliyor…

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin yarın soğuk ve nemli, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC, diğer günlerde ise 10 - 13 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.