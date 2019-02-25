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Soğuk ve yağışların mutfak bereketi

GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Mustafa Şah: “Kış aylarında doğal ot ve sebzeleri değerlendirelim”

Soğuk ve yağışların mutfak bereketi

GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Mustafa Şah: “Kış aylarında doğal ot ve sebzeleri değerlendirelim”

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:23
Soğuk ve yağışların mutfak bereketi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Mustafa Şah, Kıbrıs’ta, son yılların en soğuk ve en yağışlı kış şartları yaşanırken, yağan yağmurlar sonrasında doğanın Kıbrıs insanına sunduğu zenginliklerden, Kıbrıs mutfak kültürünün en önemli renklerinden olan yenilebilir doğal otlar hakkında bilgilerini paylaştı.

Doğanın en etkili sunumlarından olan yenilebilir doğal otlar ve Kıbrıs insanının bu zenginliklerden farklı şekillerde istifade ettiği bu dönemde her biri farklı şekillerde tüketilen doğal besin kaynağı otlar hakkında GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Şah, ‘Bereketli yağmurlar devam ediyor.  Doğamız da bu yağmurlardan olumlu bir şekilde nasibini alıyor. Sonuç olarak doğamız bağrında yetiştirdiği  yabani otları, sebzeleri de insanoğluna cömertçe sunmuş oluyor. Doğal ortamda kendiliğine  yetişen her türlü ot ve sebzenin ne kadar sağlıklı, lezzetli ve besleyici olduğunu Kıbrıslılar çok iyi bilir.  Özellikle, eskiden büyüklerimiz,  kış aylarında doğal ot ve sebzeleri en iyi şekilde değerlendirip, çeşitli yemeklerde kullanıyorlardı. Aslında çok güzel ve başarılı bir kombinasyon yaratmış oluyorlardı.’ dedi.
Yenilebilir doğal otların, belirli bir bilinç ve doğaya saygı çerçevesinde toplanması gerekliliğine de vurgu yapan Şah, Tabiat Ananın Kıbrıs insanına sunduğu zenginliklerden olan ve her biri farklı şekillerde tüketilen doğal besin kaynağı otlarla ilgili mini tarifler paylaştı.

‘Ayrelli, doğal ortamlarda yetişir.  Yumurta ile, bazen de yumurta ve patatesle kızartılarak hazırlanır.  Meyhane kültürümüze de giren ayrellinin turşusu da kurulur.

Yumurta otu, doğal ortamlarda yetişir. Yumurta ile kızartılarak tüketilir.   
Yabani ıspanak, doğal ortamlarda yetişir ve ıspanak böreklerinde ve pilavlarda kullanılır.  Çok lezzetli ve besleyicidir.  
Gömeç, doğal ortamlarda yetişir.   En çok kaynatılarak pişirilir.  Kaynatıldıktan sonra zeytinyağı, limon ve sarmısakla harmanlanır,  zeytin ve ekmekle yenir.  Diğer bir pişirme metodu da yumurta ile kızartılmasıdır.  
Kazayağı, doğal olarak yetişir. Genelde turşusu sirke ile kurulur.  Yapraklarının bazı yemeklerde kullanıldığı da bir gerçektir. Kazayağının en taze kısımlarından salata da yapılabilir.

Isırgan otu, doğada sıklıkla bulunan ve günümüzde çay olarak tüketilen bir bitki olarak bilinmesine rağmen yıllar önce bir ev kadının ısırgan otunu molohiya gibi pişirdiğini hatırlıyorum. 
Lapsana, ekin tarlalarında sıkça görülen bir tür bitkidir. Bazı bölgelerde Lapsanın buruncukları / filizcikleri  yumurta ile kızartılarak pişirilmektedir. Kuru Bakliyat yemeklerine de konulabilir.  Biz çocukluğumuzda zeytin, ekmekle de lapsana yemeği severdik.

Kadın kasığı, doğal ortamlarda bulunur.  Köylerde bakliyat yemeklerinde kullanılır.’ 
Şah, doğamızda  hostes, cinnara, gafgarıt, pırasa, karakavulla, sütleyen gibi daha nice otlar olduğunu da belirtti.
 

Son Güncelleme: 25.02.2019 15:27
Anahtar Kelimeler:
Kktc Doğal Ot Sebze
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