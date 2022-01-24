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Soğuk hava sürecek..

24 Ocak 2022 Pazartesi 15:00
Soğuk hava sürecek..

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇ KESİMLERE KAR, PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ SABAH SAATLERİNDE DON BEKLENİYOR
METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ BURAN: “OCAK AYI BEKLENTİLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YAĞIŞLI VE SOĞUK GEÇİYOR”
Ülkede etkili olan soğuk havayla birlikte çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı; perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, karın sadece dağlara değil, iç kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü belirtti.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) konuşan Buran, soğuk ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü kaydederek, “Ocak ayı beklentilerimiz doğrultusunda yağışlı ve soğuk geçiyor” dedi.
METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

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Havanın parçalı çok bulutlu olması, sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenen yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur öngörüldüğünü kaydeden Buran, bu geceden itibaren yağışların yer yer etkili olacağı konusunda vatandaş ve yetkilileri uyardı.
Raif İlker Buran, hava sıcaklığının perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında kalarak 8-11, perşembeden sonra da 4 derecelik artışla 12-15 santigrat dolaylarına seyredeceğini söyledi.
BUGÜN DAĞLIK KESİMLERE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR DÜŞTÜ
Buran, yağmurun etkili olmadığı bugün dağlık kesimlere kar, karla karışık yağmur düştüğünü belirtti.
Perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don beklendiğini ifade eden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 25 – 31 Ocak tarihlerini kapsayan periyotta rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceğini de belirtti.  
Buran, 27-31 Ocak tarihleri arasında yağış beklentisi olmadığını kaydetti. 
                                                                                      

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Son Güncelleme: 24.01.2022 15:17
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