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Soğan doğrarken neden ağlarız?

03 Aralık 2022 Cumartesi 17:54
Soğan doğrarken neden ağlarız?

Soğan doğrarken gözlerimizin neden yaşardığını biliyor musunuz? Sık sık yemek yaparken karşılaştığımız durumlardan biri olan bu olay fazlasıyla can sıkıcı olabiliyor. Peki soğanın gözleri bu kadar yakmasının asıl sebebi ne oluyor? İşte detaylarını sizler için derledik…

Yemek ve salata yaparken sıkça kullandığımız ürünlerden biri olan soğan, doğal antibiyotik olarak biliniyor. Geçmişten günümüze kadar, her yemekte kullanılan bu besin yemeklerin vazgeçilmezi oluyor. Doğal tıpta da kullanılan soğanın faydaları saymakla bitmez. Gelin öyleyse soğanın neden gözleri yaktığına ve nasıl önleneceğine bir bakalım.

SOĞAN NEDEN BU KADAR KESKİN KOKAR?

Soğanlar organik kükürt bileşikleri içerir. Soğanın bu kadar keskin, keskin bir tada ve kokuya sahip olmasının nedeni bu bileşiklerdir. Organik kükürt bileşikleri vücudunuzdaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur ve ayrıca kan pıhtılarının parçalanmasına yardımcı olarak kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltabilir.Soğanlardan en fazla kükürt bileşiklerini almak için pişmiş yerine çiğ yemelisiniz.

GÖZLERİMİZİN YANMASININ SEBEBİ

Soğanın içindeki bileşikler, amino asit ailesinin bir parçası olan metionin ve sistinden oluşur. Protein de bu amino asitlerin bir arada gruplandırılmasından oluşur. Bir soğan dilimlendiğinde veya küp şeklinde doğrandığında, soğanın hücreleri bu bileşikleri havaya salar. Bu meydana geldiğinde, "enzim" amino asitleri göz yaşartıcı bileşiklere dönüştürmek için çalışır. İşte bu sülfürik asit formu, göz çevresindeki sinirleri tahriş eder.

Bir soğanı kestiğimizde göz yaşartıcı faktör sentaz havaya salınır.

Sentaz enzimi, soğanın amino asitleri sülfoksitlerini sülfenik aside dönüştürür.

Kararsız sülfenik asit kendisini syn-Propanethial-S-oxide olarak yeniden düzenler.

Syn-Propanethial-S-oxide havaya karışır ve gözlerimizle temas eder. Gözyaşı bezleri tahriş olur ve gözyaşı üretir!

GÖZ YANMASINI NASIL ÖNLERİZ?

Musluğu açıp, suya yakın bir yerde soğanı doğrayabilirsiniz.

Soğan doğrarken sakız çiğneyin.

Soğanları doğramadan önce bir kaseye alıp içine su doldurduktan sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Soğanın kabuklarını soyduktan sonra 10 dakikalığına buzdolabına koyun. Eğer aceleniz varsa buzluğa koyduktan sonra 5 dakika bekletin. Daha sonra soğanlarınızı alın ve gözleriniz yaşarmadan soğan doğramanın ne kadar keyifli olduğunu görün.

Soğanları açık bir alanda, balkonda doğrayabilirsiniz.

Doğramadan önce soğanın üzerine limon sıkın.

Biraz tuhaf gelebilir! Soğan doğrarken güneş gözlüğü yada deniz gözlüğü takın.

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