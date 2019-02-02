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Şoför Okullarına Bağlı Sürücü Eğitmenlerinin Katıldığı Çalıştay Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan “Trafikte Reform ve Eğitim Programı” çerçevesinde bugün Lefkoşa’da tüm şoför okullarına bağlı sürücü eğitmenlerinin katıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Şoför Okullarına Bağlı Sürücü Eğitmenlerinin Katıldığı Çalıştay Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan “Trafikte Reform ve Eğitim Programı” çerçevesinde bugün Lefkoşa’da tüm şoför okullarına bağlı sürücü eğitmenlerinin katıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:37
Şoför Okullarına Bağlı Sürücü Eğitmenlerinin Katıldığı Çalıştay Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan “Trafikte Reform ve Eğitim Programı” çerçevesinde bugün Lefkoşa’da tüm şoför okullarına bağlı sürücü eğitmenlerinin katıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, saat 09.30’da başlayan çalıştayda, 50’nin üzerinde katılımcı, oluşturulan 7 ayrı masada, Mayıs 2017’de AB uyum süreci çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan tüzüklerle ilgili düşüncelerini aktarma fırsatı buldu ve sektörün sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini ifade etti.
Saat 14.00’e kadar süren çalıştayda Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek olan “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü”, “Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü”, “Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü” ve “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü” tartışıldı.
Çalıştayın ardından birlik başkanları ile Bakanlık yönetimi arasında bir toplantı gerçekleştirildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 16 Ocak 2019’da trafik güvenliği açısından önemli bir yere sahip olan sürücü eğitmenlerine yönelik başlattığı “Trafikte Reform ve Eğitim Programı” ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiş, sürücü eğitmenleri ve sektör temsilcilerine Ocak-Mayıs 2019 döneminde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aktarmıştı.
Diğer yandan, aynı sunumda sürücü eğitmenleri ve müfettişlerine vereceği eğitim programını tanıtan, İngiltere’den Sürücüler ve Araçlar Standart Ajansı (DVSA), Onaylanmış Sürüş Eğitmeni (ADI), Resmi Kayıtlı Eğitmen Eğiticisi (ORDIT) ve Profesyonel Şoför Deneticisi (FLEET) sertifikalarına sahip Cemal Sunar, 28 Ocak 2019 itibarıyla eğitim programına başladı.
Bugünkü çalıştayın sonuç raporu şubat ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak.
(ÖZ/HA)

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