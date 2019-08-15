Şoför Okulları Temsilcileri Tüzükler Konusunda Bilgilendirildi

Lefkoşa, 15 Ağustos 19 (.): Şoför okulları temsilcileri, bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, AB uyum çalışmaları çerçevesinde trafik güvenliğini artırma amacıyla yürürlüğe girmesi planlanan tüzükler konusunda bilgilendirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Şoför Okulları Birliği ve KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı tarafından şoför okullarına yönelik, üzerinde çalışılmakta olan yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.



Toplantıda ayrıca şoför okullarının bilgisayar destekli teorik ile pratik eğitim sistemleri ile standartlara uyumu ve verilen eğitimin kalitesinin artırılması konuları konuşuldu.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI