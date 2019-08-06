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Şoför ve işletme sahiplerine yönelik sunum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi, Girne Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi ile iş birliği içerisinde Girne batı güzergâhı içerisindeki durakların geliştirilmesi ve toplu taşımacılıkta kalitenin artırılması konusunda başlatılan çalışmalarla ilgili şoför ve işletme sahiplerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Şoför ve işletme sahiplerine yönelik sunum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi, Girne Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi ile iş birliği içerisinde Girne batı güzergâhı içerisindeki durakların geliştirilmesi ve toplu taşımacılıkta kalitenin artırılması konusunda başlatılan çalışmalarla ilgili şoför ve işletme sahiplerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:02
Şoför ve işletme sahiplerine yönelik sunum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi, Girne Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi ile iş birliği içerisinde Girne batı güzergâhı içerisindeki durakların geliştirilmesi ve toplu taşımacılıkta kalitenin artırılması konusunda başlatılan çalışmalarla ilgili şoför ve işletme sahiplerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, “Girne Bölgesi Toplu Taşıma ve Batı Güzergâhı Taşımacılığının Düzenlemesinin Yapılması” başlığı altında Girne Belediyesi Bayındırlık Şubesi’nden Yüksek Mimar Ayşe Baysal tarafından yapılan sunumda, Girne batı taşımacılığının düzenlenmesi yönünde atılacak adımlar anlatılırken işletme sahipleri ve şoförlere de mesleğe itibar kazandırma yönünde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedildi. Sunumda ayrıca Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da yer aldı.

Sayıştay Başkanlığında gerçekleşen sunumu şoförler ile işletme sahipleri ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun ve Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Beksan Bekir Akandere izledi.

“Girne bölgesinde sürdürülebilir, modern ve güvenli bir toplu taşıma sisteminin oluşturulması” hedefiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, batıda Karşıyaka’dan başlayarak Girne’ye kadar olan güzergâhta (Güzelyalı Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Karaoğlanoğlu Caddesi) ve bölge belediyeleri sınırları içerisindeki toplu taşımacılığa düzenleme getirilecek.

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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE SEYAHAT ETMEK DAHA CAZİP VE GÜVENLİ HALE GELECEK

Bu çerçevede bölgeye hizmet veren toplu taşıma şirketlerinin kooperatifleşme sürecinde son aşamaya gelinirken, söz konusu güzergâhta duraklar için yer tespiti çalışmaları tamamlanıyor. Bunun ardından yeni, modern, engelsiz ve akıllı durakların yerleştirilmesi ve akıllı kart sistemine geçilmesiyle birlikte toplu taşıma araçları ile seyahat etmek daha cazip ve güvenli hale gelecek.

Yolcular duraklardaki bilgilendirici panolardan hangi otobüsün yaklaşmakta olduğunu ve kaç dakika içerisinde durakta olacağını görebilecek.

OTOBÜS VE MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK SERT ÖNLEMLER ALINACAK

Buna ek olarak otobüs ile minibüslerin duraklar dışında yolcu indirip bindirmesinin caydırıcı hale getirilmesi için, duraklar dışında yolcu indirip bindirdiği tespit edilen ticari araçların işletme izinlerinin iptali de dahil olmak üzere bir dizi sert önlem alınacak.

Son Güncelleme: 06.08.2019 18:48
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