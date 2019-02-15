Şoför tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden zanlı Örge Soğukpınar’ın, RedLove Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin SifulIslam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Berksan, aracın orta refüje çarparak, durduğunu ve şoförün olay mahallinden kaçtığını belirtti.Berksan, ağır yaralanan iki yayanın ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldığını söyledi.Berksan, SifulIslam’ın 8 Şubat’ta 23.20’de, Ripon Ali’nin 9 Şubat’ta 01.10’da vefat ettiğini mahkemeye aktardı.Berksan, olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar’ın 9 Şubat’ta saat 10.00’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğunu belirtti.Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve evli, iki çocuk babası olduğunu söyleyenBerksan, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, üç kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına ayrıca ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.