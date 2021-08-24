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SMA hastası Asya bebek için kampanya yürüten gönüllülerden açıklama

24 Ağustos 2021 Salı 18:15
SMA hastası Asya bebek için kampanya yürüten gönüllülerden açıklama

“KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR... TÜRKİYE’DE ZOLGENSMA İLACI SAYESİNDE İYİLEŞEN 54 BEBEK VAR”

SMA hastası Asya bebeğin (Asya Polatlı) yaşatılması için kampanya yürüten gönüllüler, tek kalıcı tedaviyi sağlayacağını belirttikleri “Zolgensma” adlı 2.4 milyon dolarlık ilacın sağlanabilmesi için kampanyanın devam ettiğini vurguladı.

Asya bebeğin kampanyasını yürüten gönüllülerden Murat Getirel, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye’de bu ilaç sayesinde iyileşen 54 bebek, dünyada ise yüzlerce bebek olduğunu söyledi.

Getirel, Asya bebeğin, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle hastalık sürecini yavaşlatan ama durduramayan ilaç olan Spinraza adlı tedaviyi almak üzere sağlık destek personeliyle birlikte dün uçakla Ankara'ya gönderildiğini kaydetti.

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Getirel, şöyle konuştu:

 “Bu süre zarfında maalesef talihsiz yanlış anlamalar sonucunda yapılan açıklamalar Asya’nın sanki tedavi ücretinin toplandığı, hatta kesin gen tedavisini Ankara’da alacağı şeklinde bir yanlış algı oluşturmuştur.

Asya'nın yaşaması için tek kalıcı tedavinin Zolgensma adlı ilaç olduğu ve bu ilacın fiyatının 2.4 milyon dolar olduğunu ısrarla belirtmek istiyoruz.

Kampanyamız, muhteşem gönüllü vatandaşlarımız ve hayırsever insanlarımız sayesinde devam ediyor.”

Asya’nın kampanyasıyla ilgili @asyabebek_sma Instagram ve Facebook sayfaları dışında yapılan açıklamalara ve yorumlara itibar edilmemesini isteyen Murat Getirel, yanlış bilgilerin Asya bebeğe zarar verdiğini belirtti

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Son Güncelleme: 24.08.2021 18:42
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