Slow Food Salamis Başkanı Kurşun Yasal Düzenlemelerle Binalarda Isı Yalıtım Şartı Aranması Gerektiğini Belirtti



Lefkoşa, 25 Mart 19 : Slow Food Salamis Başkanı Umut Kurşun yasal düzenlemelerle binalarda ısı yalıtım şartı aranması gerektiğini ifade etti.

Kurşun konuyla ilgili yazılı açıklamasında, iklim değişikliğinin tüm insanlığın birlikte mücadele etmesini gerektiren güncel bir kriz olduğunu söyledi.

“Her bir seçimimiz soframızdaki gıdamızdan, evimizin binamızın seçimine ve aracımızın çevre dostu olmasıyla birçok fark yaratabiliriz” diyen Kurşun binalarda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemenin önemine işaret etti.

Geçmişte kullanılan kerpiç evler gibi çevre dostu binalarla geleneksel ısı yalıtımlı mimariye dönüşün de sağlıklı ve tasarruflu olabileceğini dile getiren Kurşun şöyle devam etti:

“Verimlilik önlemleri ile enerji kullanımını azaltmak, İklim değişikliği ve artık gazların sera etkisini azaltmak, çevre ve ekolojik şartları korumak iyileştirmek, çevre ve ekolojik şartları korumak iyileştirmek, enerji harcamaları ile enerjinin maliyet üzerindeki oranını azaltmak gibi, enerji stratejisi ve politikası izlemek enerji verimliliği ve iklim değişikliğine bölgesel ölçekte çare olacaktır”

Isı yalıtımının çevresel bir sorun olduğunu kaydeden Kurşun, yasal düzenlemelerle binalarda ısı yalıtım şartı aranması gerektiğini vurguladı. “Isı yalıtımı için Bina Enerji Performans Yönetmeliği bir an önce yürürlüğe girmelidir” diyen Kurşun şunları kaydetti:

“Cittaslow Yeniboğaziçi Emirname ile pilot bölge olarak bu yasa uygulamasına geçilmelidir binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya geçmek için çok geç kalınmıştır”

(DOĞ/ŞEB)