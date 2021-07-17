Slovakya’dan Tayvan’a aşı bağışıSlovakya’dan Tayvan’a aşı bağışı

Slovakya, corona virüsü aşısı üreten firmalarla 20 milyon aşı alım sözleşmesi imzalamasına rağmen istenilen düzeyde aşı sevkiyatının henüz gerçekleşmediği Tayvan’a corona virüsü aşısı gönderecek. Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joanne Ou, iki ülkenin birçok alanda iş birliği yaptığına değinirken, aşı hibe kararından ötürü Slovakya’ya müteşekkir olduklarını söyledi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Slovakya’ya teşekkür ederken, Tayvan’a yardım elini uzatan demokratik müttefiklere sahip olmalarından dolayı gururlu olduğunu belirtti. Hibe edilecek aşıların 10 bin adet olacağı kaydedilirken, hangi aşı firmasına ait olacağına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.

Slovakya corona virüsü salgınının başında da Tayvan’a 700 bin koruyucu maske göndermişti.