Slovakya Büyükelçiliği Yarın Yapılması Planlanan İki Dillilik Derneği  Çalıştayı Ziyaretinin Ertelendiğini Duyurdu

Lefkoşa, 10 Mart 20 : Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği , Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.
(ÖZ/ÖK)
Lefkoşa, 10 Mart 20 : Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği , Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.
Lefkoşa, 10 Mart 20 : Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği , Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.
(ÖZ/ÖK)