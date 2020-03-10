Slovakya Büyükelçiliği Yarın Yapılması Planlanan İki Dillilik Derneği  Çalıştayı Ziyaretinin Ertelendiğini Duyurdu

Lefkoşa, 10 Mart 20 : Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği , Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 18:00’de Dayanışma Evi’nde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmek durumunda kalınmasından duyulan üzüntü ifade edildi ve yeni tarihin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

(ÖZ/ÖK)