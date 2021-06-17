banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler ve cevap bekleyen sorular
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler...
Saray’da zamanlama hatası…
Saray’da zamanlama hatası…
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
banner376

Skolyoz sıklıkla okul çağı ve daha çok kız çocuklarında ortaya çıkıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp “Skolyoz farkındalık ayı” kapsamında konuşarak, Skolyoz olgularının % 80’inin nedeninin bilinmediğini, sıklıkla okul çağı ve daha çok da kız çocuklarında rastlanan bir hastalık olduğunu ifade etti.

17 Haziran 2021 Perşembe 10:29
Skolyoz sıklıkla okul çağı ve daha çok kız çocuklarında ortaya çıkıyor
banner337

Haziran ayının toplumu skolyoz konusunda bilinçlendirmek açısından önem arz ettiğini belirten Özalp, “Bu nedenle her bir bireyin ‘omurgana iyi bak ve duruşuna dikkat et’ prensibi ile günlük yaşamda sağlıklı duruş alışkanlığını sürdürülmesi için bilinçlenmesi gerekiyor. Dik durmak, sağlıklı duruş alışkanlığını kazanmak açısından önemlidir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özalp özellikle ebeveynlere tavsiyede bulunarak, okul çağı çocuklarının aileleri tarafından omurga hattı, bel-omuz seviyeleri ve öne eğilme sırasında omurganın herhangi bir bölümünde kamburlaşma olup olmadığını kontrol ederek skolyozu temel olarak gözlemleyebilecekleri hatırlatmasında bulundu.

banner341
Skolyozun birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabileceği bilgisini veren Özalp, çeşitli yaş gruplarında oluşabilen 3 boyutlu meydana gelen bir omurga deformitesi olduğunu açıkladı. Özalp, Skolyozun görülme sıklığının % 0,2 ile % 6 arasında değiştiğini ve en çok gelişim çağındaki çocukluklarda görüldüğünü aktardı.

Sağlıklı omurgaya sahip bireylerin omuz seviyeleri, kürek kemikleri ve kalça seviyelerinin eşit olduğunu ve omurgalarının düz bir hatta ilerlediğini dile getiren Özalp, “Skolyozu olan bireylerde ise omuz seviyelerinde eşitsizlik, omurlarda bir tarafa doğru dönme, dizler düz pozisyonda öne eğilme sırasında omurganın bir tarafında kamburlaşma görülmektedir” şeklinde konuştu.

Özalp, Skolyozun erken dönemlerinde küçük kozmetik durumlar haricinde herhangi bir semptom oluşturmadığına dikkat çekerek, açının ilerlemesiyle sırt-bel ağrısı ve skolyozun akciğerlerin genişlemesini etkilemesi sebebiyle nefes darlığı ve hareketle yorulma gibi semptomlar oluşabileceğini kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Skolyoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumlar yüzünden ertelelen Cercle/Kölsch konserine tepki amaçlı parkur müsabakası
Rumlar yüzünden ertelelen Cercle/Kölsch konserine tepki amaçlı parkur müsabakası
Devriye yapan polise yakalandılar!
Devriye yapan polise yakalandılar!
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler ve cevap bekleyen sorular
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler ve cevap bekleyen sorular
Saray’da zamanlama hatası…
Saray’da zamanlama hatası…
Meclis Genel Kurulu toplanıyor
Meclis Genel Kurulu toplanıyor
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana’dan Bm Genel Sekreteri’ne mektup
KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana’dan Bm Genel Sekreteri’ne mektup
YDP'nin acı günü
YDP'nin acı günü
Türk ve Rum Eğitim sendikaları görüştü
Türk ve Rum Eğitim sendikaları görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim