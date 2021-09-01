banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Uyanık işverenler!
Uyanık işverenler!
110'u yerel 137 pozitif vaka
110'u yerel 137 pozitif vaka
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
banner376
Flaş Haber
110'u yerel 137 pozitif vaka
Kapat

Sızıntı kıyılarımızdan uzaklaşıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç,  Kıbrıs’ı  tehdit eden  petrol sızıntısı hakkında son bilgileri TAK'a aktardı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 14:00
Sızıntı kıyılarımızdan uzaklaşıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Suriye kaynaklı  petrol sızıntısının düne göre kuzeye ilerleyerek KKTC kıyılarından daha  uzaklaştığını açıkladı.

 “ÇEVRE DAİRESİ EKİPLERİ KARPAZ GÜNEY SAHİLLERİNİ TARAMAYA BAŞLADI… 2 SAATTE BİR SAHİLLER KONTROL EDİLECEK”
Büyük kütlenin kuzeye doğru gittiğini,  KKTC kıyılarına doğru ilerleyen küçük parçaların  önlerine bariyerlerin konduğunu anlatan Aktunç, uydudan gözlemlerin yanı sıra Çevre Dairesi’nin Karpaz’daki ekiplerinin 3 araç ile bütün Karpaz güney sahillerini taramaya başladığını bildirdi.
Serhan Aktunç, gemilerin gözünden kaçan veya sahile yaklaşan bir atık ihtimaline karşı Çevre Dairesi ekiplerinin 2 saatte bir sahilleri kontrol edeceğini kaydetti.


“HAVA ŞARTLARI LEHİMİZE OLMAYA DEVAM EDİYOR”
“Hava şartları lehimize olmaya devam ediyor” diyen  Aktunç, petrol sızıntısında parçalanmalar ve dibe çökmeler meydana geldiğini anlattı. 


banner341
“SÜREÇ UZUN OLACAK… RAPOR DOĞRULTUSUNDA ORTA VE UZUN VADELİ PLANLARIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ”
Türkiye’den gelecek atık toplama gemileriyle bu atıkların çekileceğini kaydeden Aktunç, sürecin uzun olacağına dikkat çekti. 
 Gemiler ayrıldıktan sonra 2-3 ay boyunca Çevre Dairesi personelinin kontrollerini sürdüreceğini söyleyen Aktunç, “Daha sonra denizdeki ekiplerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ekiplerin  verecekleri  rapor doğrultusunda orta ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koyacağız” dedi.


“1-2 GÜN TEMKİNLİ OLALIM”
“Karpaz bölgesinde denize girilmesinin sağlık açısından riski var mı?” sorusunu da yanıtlayan Serhan Aktunç, şunları kaydetti:
“1-2 gün biraz daha temkinli olalım. İzleyelim, önümüzü görelim, ona göre hareket edelim. Daha doğru olur diye düşünürüm. Denizlerimizde bir sıkıntı yoktur ama dibe çökmeler var, bu nasıl bir reaksiyona uğrayacak belli olmadığından dolayı 1-2 gün halkımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz.”
 

 
 

banner360
Son Güncelleme: 01.09.2021 14:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı Ağustos ayında 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yaptı
Maliye Bakanlığı Ağustos ayında 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yaptı
Günay: “2021 mali yılının ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 228,2 milyon TL açık verdi”
Günay: “2021 mali yılının ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 228,2 milyon TL açık verdi”
E-ticaret kapsamındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi
E-ticaret kapsamındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi
Avcılara müjde
Avcılara müjde
Bakanlar Kurulu toplantısı yeniden başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı yeniden başladı
Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla”
Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla”
Hava sıcaklığı düşecek
Hava sıcaklığı düşecek
Doktorlar, avukatlar, mühendisler ve mimarlar ortak mücadele kararı aldı
Doktorlar, avukatlar, mühendisler ve mimarlar ortak mücadele kararı aldı
Bakanlar Kurulu 2 buçuk saat süren toplantıya ara verdi
Bakanlar Kurulu 2 buçuk saat süren toplantıya ara verdi
Dikkat! yarın elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! yarın elektrik kesintisi yapılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim