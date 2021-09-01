Sızıntı kıyılarımızdan uzaklaşıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının düne göre kuzeye ilerleyerek KKTC kıyılarından daha uzaklaştığını açıkladı.



“ÇEVRE DAİRESİ EKİPLERİ KARPAZ GÜNEY SAHİLLERİNİ TARAMAYA BAŞLADI… 2 SAATTE BİR SAHİLLER KONTROL EDİLECEK”

Büyük kütlenin kuzeye doğru gittiğini, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen küçük parçaların önlerine bariyerlerin konduğunu anlatan Aktunç, uydudan gözlemlerin yanı sıra Çevre Dairesi’nin Karpaz’daki ekiplerinin 3 araç ile bütün Karpaz güney sahillerini taramaya başladığını bildirdi.

Serhan Aktunç, gemilerin gözünden kaçan veya sahile yaklaşan bir atık ihtimaline karşı Çevre Dairesi ekiplerinin 2 saatte bir sahilleri kontrol edeceğini kaydetti.



“HAVA ŞARTLARI LEHİMİZE OLMAYA DEVAM EDİYOR”

“Hava şartları lehimize olmaya devam ediyor” diyen Aktunç, petrol sızıntısında parçalanmalar ve dibe çökmeler meydana geldiğini anlattı.





“SÜREÇ UZUN OLACAK… RAPOR DOĞRULTUSUNDA ORTA VE UZUN VADELİ PLANLARIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ”

Türkiye’den gelecek atık toplama gemileriyle bu atıkların çekileceğini kaydeden Aktunç, sürecin uzun olacağına dikkat çekti.

Gemiler ayrıldıktan sonra 2-3 ay boyunca Çevre Dairesi personelinin kontrollerini sürdüreceğini söyleyen Aktunç, “Daha sonra denizdeki ekiplerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ekiplerin verecekleri rapor doğrultusunda orta ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koyacağız” dedi.



“1-2 GÜN TEMKİNLİ OLALIM”

“Karpaz bölgesinde denize girilmesinin sağlık açısından riski var mı?” sorusunu da yanıtlayan Serhan Aktunç, şunları kaydetti:

“1-2 gün biraz daha temkinli olalım. İzleyelim, önümüzü görelim, ona göre hareket edelim. Daha doğru olur diye düşünürüm. Denizlerimizde bir sıkıntı yoktur ama dibe çökmeler var, bu nasıl bir reaksiyona uğrayacak belli olmadığından dolayı 1-2 gün halkımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz.”





