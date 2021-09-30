Siyasi parti temsilcileri Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı sonrası basına konuştu

ÖZERSAY: “BM GENEL SEKRETERİ TARAFINDAN BİR TEMSİLCİ ATANMASINI DOĞRU VE FAYDALI BULUYORUZ. ÖZELLİKLE ÇEVRE, SAĞLIK, TİCARET VE GEÇİŞLER KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNİN KIBRIS TÜRK HALKINA DA BİR NEFES ALDIRACAĞINA İNANIYORUZ”

ATAOĞLU: “CUMHURBAŞKANI TATAR’LA GÖRÜŞLERİMİZ AYNI YÖNDEDİR”

ARIKLI: “GENEL SEKRETER’İN TEMSİLCİ ATAMAK YERİNE, GÖREVİ İADE ETME KARARI ALMASI DAHA DOĞRU OLURDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’tan dönüşünün ardından, temaslarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla görüştüğü Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları, toplantı sonrası basına değerlendirmelerde bulundu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

ÖZERSAY

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, toplantıya New York temasları ile yeni yasama yılında Meclis’e dair değerlendirme olmak üzere iki gündem maddesiyle davet edildiklerini açıkladı.

New York görüşmelerinin öncesinde fikirlerinin alınmasını daha doğru bulduklarının altını çizen Özersay, “devlete olan saygıları” çerçevesinde bugünkü toplantıya katılıp görüşlerini paylaştıklarını söyledi.



Kıbrıs meselesinde iki tarafın arasında görüşmelerin başlayabilmesi için bir ortak zeminin şart olduğunu ve şu an iki taraf arasında öyle bir zeminin olmadığını belirten Özersay, şöyle konuştu:

“Ortak zemin olmadığı sürece de müzakerelerin başlaması makul değildir. Olumlu olan unsur, görüşmelerin başlaması için değilse bile, iki taraf arasındaki ticari, ekonomik ve diğer insani konularda iş birliği yapılmasına aracılık edecek bir temsilcinin atanacak olması gündemdedir. Bu temsilcinin kime bağlı olacağı, görev ve yetkileri hala tartışılıyor olsa bile biz HP olarak iki taraf arasındaki ilişkileri, teması ve iş birliğini ele alacak bir temsilci atanmasını doğru ve faydalı buluyoruz. Özellikle çevre, sağlık, ticaret ve geçişler konusunda iş birliğinin Kıbrıs Türk halkına da bir nefes aldıracağına inanıyoruz.”

Özersay, iş birliği gerekliliğini bir örnekle açıklayarak, Avrupa Birliği’nin 5 milyar Euro civarında bir miktarı Güney Kıbrıs’a ayırarak temiz enerji için destek verdiğini, ancak bu kadar küçük ve ekosistemi bütün bir adanın bir tarafında fuel-oil ile elektrik üretildiği sürece, diğer tarafın temiz enerji çabalarının sonuçsuz vermeyeceğini kaydetti.

“HÜKÜMET VAR OLDUĞUNU İDDİA EDİYORSA MECLİS’İ AÇABİLMELİDİR”



İkinci gündem maddesinin yeni yasama yılı ve Meclis toplantıları olduğunu belirten Özersay, “Bizim, Halkın Partisi olarak duruşumuz nettir. Eğer hükümet var olduğunu iddia ediyorsa Meclis’i açabilmelidir. Parlamenter sistemde hükümetler, Meclis’in desteğini ve güvenoyunu muhafaza edebildiği sürece vardır. Eğer hükümet Meclis’i kapatamıyor, açamıyorsa zaten malumun ilanı anlamına gelir ve ‘hükümet yok’ demektir” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’ne herhangi bir öneri ya da teklif gelmediğini ve konunun değerlendirilmesinin Meclis Başkanı ile parti başkanları arasında yarın veya pazartesi günü yapılması gerektiğini belirerek, “Durum ortadayken çok gecikmeden seçimin tarihini netleştirmek ve ülkenin önünü seçimle açmak gerekir” diye konuştu.

ATAOĞLU

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bilgilendirme toplantısına davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sunarak, toplantıda New York’ta yapılan görüşmeler ve süreçteki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ataoğlu, yapılan görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı’nın destekçisi olduklarını ve parti olarak da aynı görüşleri paylaştıklarını kaydetti.

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York temasları yol haritasında desteklerini ilettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından bir temsilci atanmasını doğru bulmadıklarını, aksine Genel Sekreter’in görevi iade etmesinin daha faydalı olacağına inandıklarını kaydeden Arıklı, konunun BM gündeminde kaldığı sürece, KKTC’nin tanınması çalışmalarının ve kamuoyu oluşturmanın engellendiği görüşünü belirtti.

Arıklı, “Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini kabul etmiyorlar. Uzatmaya gerek yok. BM Genel Sekreteri’nin bu noktada yapması gereken uzlaşmazlığı tespit etmesi ve görevi iade etmesidir” dedi.