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Sivrisinek mücadelesinde doğa dostu yöntemle mücadele filmi hazırlandı

20 Aralık 2022 Salı 10:50
Sivrisinek mücadelesinde doğa dostu yöntemle mücadele filmi hazırlandı

Sivrisinekle doğa dostu yöntemlerle mücadele konusunda kamu spotu ve eğitici filim hazırlandı.

Çalışma, Biyologlar Derneği (BioDer) ile Kuşları ile Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) tarafından yürütülen “Sivrisinek Mücadelesinde Akıllı Yaklaşımlar” projesi çerçevesinde yürütüldü.

İki dernek tarafından yayımlanan açıklamada, sivrisinek mücadelesi için sosyal medyada ve yerel kanallarda gösterilmek üzere kamu spotu, eğitici film ve broşür hazırlattıkları kaydedildi.

Çalışmaların tanıtım gecesi 22 Aralık Perşembe Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlik saat 19:00’da başlayacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan çalışmaların amacının sivrisinek mücadelesinde hem insan, hem de doğa dostu yöntemlerin benimsenmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Hatta, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir sonraki pandeminin sivrisineklerle bulaşan bir hastalık olmasının beklendiğinin belirtildiği açıklamada “Bu noktadan hareketle sivrisineklere doğru mücadele etmenin önemi tartışılmaz bir hal almaktadır” denildi.

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