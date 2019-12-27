Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Yaşlı Bakım Evlerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 27 Aralık 19 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) yetkilileri, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları bilinci ve yeni yıl dolayısı ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Yaşlı Bakım evlerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

SSTB’den yapılan açıklamaya göre, yapılan ziyaretlerde, yaşlıların sorunları hakkında da bilgi alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, yaşlılar için çalışan, hizmet veren tüm derneklerin, kurumların ve yardıma muhtaç yaşlıların talepleri doğrultusunda imkanları dahilinde yardıma hazır olduklarını belirtti.

“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olması nedeniyle bu dönemlerinde yaşlılarımızın hatırlanması bir minnet borcudur” denilen açıklamada, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca yine yılbaşı etkinlikleri kapsamında Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu da ziyaret edilerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI