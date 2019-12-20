Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Şehit Yakınları Onuruna Etkinlik Düzenledi

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit yakınları onuruna öğle yemeği düzenledi.
(EMR/YIL)
Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit yakınları onuruna öğle yemeği düzenledi.
Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit yakınları onuruna öğle yemeği düzenledi.
(EMR/YIL)