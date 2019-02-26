Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı\'na İki Hidrolik Kesme-germe Aleti Hibe Edildi



Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na, Minsan Engineering Limited tarafından, trafik kazaları, yıkıntı ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere iki Lukas marka hidrolik kesme-germe aleti hibe edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teslim sırasında Minsan Engineering Ltd. Direktörü Ayer Yarkıner, "Ülkemizin en güvenilir kurumlarının başında gelen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na destek olmaktan büyük bir haz ve mutluluk duyuyoruz" diyerek duygularını ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da gösterilen hassasiyetten ve sağlanan katkıdan dolayı teşekkür ederek, Minsan Engineering Ltd. Direktörü Ayer Yarkıner'e ve OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'ye teşekkür belgesi takdim etti.

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