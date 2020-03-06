Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç, Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 6 Mart 20 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç beraberindeki bir heyetle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Güngördü’ye yeni binaya taşınmaları nedeniyle başarılar dileyerek, Girne Belediyesi ile ortak çalışmaların artarak devam etmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

GÜNGÖRDÜ: “TEŞKİLATLA UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, yardımcısı Yusuf Güngören ve Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol’u belediyede görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Nidai Güngördü, teşkilatın çalışmalarını yakından takip ettiğine ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirdiğine dikkat çekerek, özellikle olağanüstü durumlarda sivil savunma ekipleriyle birlikte bugüne kadar hep uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.(AK/SEL) FOTOĞRAFLI



