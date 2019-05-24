Sivil Savunma Personeline

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline yönelik "Temel Afet Bilinci Eğitmen” eğitimi düzenlendi.
Yazılı sınava tabi tutulan personele törenle sertifika verildiği kaydedildi.
(ID/HÖ)
Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline yönelik
Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline yönelik "Temel Afet Bilinci Eğitmen” eğitimi düzenlendi.
Yazılı sınava tabi tutulan personele törenle sertifika verildiği kaydedildi.
(ID/HÖ)