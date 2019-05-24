Sivil Savunma Personeline

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline yönelik "Temel Afet Bilinci Eğitmen” eğitimi düzenlendi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından verilen bilgiye göre, eğitim 20-24 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren, Afet ve Acil Durum Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından verildi.

Yazılı sınava tabi tutulan personele törenle sertifika verildiği kaydedildi.

(ID/HÖ)

