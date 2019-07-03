banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99795
ALTIN
258.418
DOLAR
5.6303
STERLİN
7.0805
EURO
6.3619
2 kız çocuğu aranıyor
İKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
2 gündür aranıyor
İKİ GÜNDÜR ARANIYOR
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı
ALACAK VERECEK KAVGASI
banner307

Sivil Havacılık Dairesi: “ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı Güvensizleştirme Çabaları Beyhude Bir Uğraş… Hava Sahamız Son Derece Güvenli”

“HAVA TRAFİK HİZMETLERİ, OLUMSUZ ŞEKİLDE BÖLGEDE VUKU BULUNAN OLAYLARIN BİLİNCİNDE, İŞİN EHLİ KADROLAR TARAFINDAN GEREK ERCAN\'A İNİŞ/KALKIŞLARDA, GEREKSE HAVA SAHASINDAN GEÇEN BİNLERCE YOLCUYA,  KURALLAR NEZDİNDE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE VERİLİYOR, VERİLMEYE DEVAM EDECEK”

Sivil Havacılık Dairesi: “ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı Güvensizleştirme Çabaları Beyhude Bir Uğraş… Hava Sahamız Son Derece Güvenli”

“HAVA TRAFİK HİZMETLERİ, OLUMSUZ ŞEKİLDE BÖLGEDE VUKU BULUNAN OLAYLARIN BİLİNCİNDE, İŞİN EHLİ KADROLAR TARAFINDAN GEREK ERCAN\'A İNİŞ/KALKIŞLARDA, GEREKSE HAVA SAHASINDAN GEÇEN BİNLERCE YOLCUYA,  KURALLAR NEZDİNDE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE VERİLİYOR, VERİLMEYE DEVAM EDECEK”

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Sivil Havacılık Dairesi: “ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı Güvensizleştirme Çabaları Beyhude Bir Uğraş… Hava Sahamız Son Derece Güvenli”

“HAVA TRAFİK HİZMETLERİ, OLUMSUZ ŞEKİLDE BÖLGEDE VUKU BULUNAN OLAYLARIN BİLİNCİNDE, İŞİN EHLİ KADROLAR TARAFINDAN GEREK ERCAN'A İNİŞ/KALKIŞLARDA, GEREKSE HAVA SAHASINDAN GEÇEN BİNLERCE YOLCUYA,  KURALLAR NEZDİNDE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE VERİLİYOR, VERİLMEYE DEVAM EDECEK”

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, hava trafik hizmetinin, olumsuz şekilde bölgede vuku bulunan olayların bilincinde, işin ehli kadrolar tarafından gerek Ercan'a iniş/kalkışlarda, gerekse Hava Sahasından geçen binlerce yolcuya,  kurallar nezdinde güvenli bir şekilde verildiğini, verilmeye devam edeceğini kaydetti.

Sivil Havacılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülke çevresinde yıllardır yaşanan olumsuzlukların ve olasılıkların bilincinde hizmet verildiği, personelin bu çerçevede eğitimler aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Son yaşanan olaydan yola çıkarak bu konuda seviyelerinden çok çok geride olan komşumuzun Ercan Tavsiyeli Hava Sahası’nı güvensizleştirme çabalarını beyhude bir uğraş olarak nitelendiriyor ve bir kere daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz” ifadelerine yer verildi.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrolör Biriminin,  iyi eğitilmiş personeli ve teknik teçhizatı ile 21 Mart 1977 yılından bu yana ICAO kuralları çerçevesinde sorumluluk sahası olan Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde güvenli bir şekilde hizmet verdiği ve vermeye devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, Ercan Havacılık Hizmetleri, Hava Trafik Hizmeti, Havacılık Enformasyon Hizmetleri, Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinin en iyi şekilde verildiğine işaret edildi. 

“SİVİL HAVACILIK PERSONELİNİN ULUSLARARASI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMLERİ EKSİKSİZ…”

banner317
Tüm sivil havacılık personelinin uluslararası kurallar çerçevesinde eğitimlerini eksiksiz aldığı ve verdikleri hizmetin en iyisini havacılık sektörüne sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ercan Havalimanı'na günde iniş/kalkış olarak gerçekleşen 20'li trafikler bugün yerini ortalama 100 trafiğe bırakmış, transit uçuş sayısı ise günlük 600-900 seviyelerini bulmuştur. Bu memnum edici artışlar, personelimizin güler yüzü ve vermiş olduğu kaliteli hizmeti sayesinde gerçekleşmiştir.

Tüm bu ilerlemeler geçmişten bugüne katkı koyan ve bugün aktif olarak çalışan eğitilmiş personelimiz sayesindedir.

Bu başarı ve gerek personel gerek techizat anlamında komşularımıza sağladığımız üstünlük uzun bir süredir sistematik olarak Ercan havacılık hizmetleri ve Ercan Tavsiyeli Hava Sahası için bir karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. Buldukları her mecrada ülkemiz Hava Trafik Kontrol imkan ve kabiliyetlerini kötüleme yarışı içine girenlerin bu konuda ne kadar kötü bir karneye sahip oldukları ve mevcut teknik yetersizlikleri ortadadır. Ülkemiz üzerinden geçen transit trafiğin güvenli geçiş hizmetini ısrarla Ercan kulesinden talep etmeleri de bu başarımızın göstergesidir.”

“HAVA SAHAMIZ SON DERECE GÜVENLİ”

Başta  Hava Trafik kontrol Yönetim Merkezi binası olmak üzere yetişmiş ve işinin ehli personelin hizmet verdiği hava sahasının son derece güvenli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, personelin ise kurallar çerçevesinde sektöre politika karıştırmadan işlerini en iyi şekilde yerine getirdikleri kaydedildi.

(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim