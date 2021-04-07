Sivil Toplum Örgütleri, faiz yasası ve borçların yapılandırması yasa taslağı hakkında toplantı yaptı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden (KTİMB) yapılan açıklamaya göre, birliğin merkez binasında, Şevket Abohorlu Toplantı Salonu’nda dün sabah yapılan toplantıya, yasa çalışmalarını yürüten hukukçular da katıldı.

Hukukçular, çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi, konu yasaların Avrupa ve dünyadaki örnekleri araştırılıp incelenerek oluşturulan bir rapor okundu.

Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasalarının aciliyetine atıfta bulunulan toplantıda, yasa çalışmalarının hızlandırılması hususunda fikir birliğine varıldı.