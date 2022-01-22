Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nden açıklama

Toplam 28 örgütün imzacı olduğu “öncelikler metni” ile siyasi parti temsilcileriyle görüşülmüş ve örgütlerin ortak talepleri siyasi parti temsilcilerine sunularak, bu taleplerin seçimlerden sonra ilgili yasa ve politikaları düzenleyerek yürürlüğe girmesini sağlamaları için taahhütte bulunmaları talep edilmişti.
Dernekten yapılan açıklamada, sivil toplumun toplum hayatına yaptığı katkının göz ardı edildiği mevcut koşulların ivedilikle dönüştürülmesi için taahhütte bulunan ve bulunamayan tüm siyasi parti adaylarının, seçimden sonra da takipçisi olunacağı hatırlatıldı.
Yapılan açıklamada, sivil toplum örgütleri için yasal bağlamda elverişli ortamın geliştirilmesi, sivil toplum ve karar vericiler arasında diyalog ve iş birliği, demokrasi ve etkin temsiliyet için sivil toplumun karar mekanizmalarının her seviyesine katılımı sağlanması gerektiği ve sivil toplumun finansmana erişimini sağlamak için altyapının geliştirilerek, bireysel ve kurumsal bağış desteklenmesi gerektiği belirtildi.
Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, tüm bu adımların atılması sırasında sivil toplum örgütleriyle etkin diyalog ve iş birliği kurulmasının önemine değindi.