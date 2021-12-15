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Sivil Toplum İnisiyatifi, CTP’yi ziyaret etti

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçim öncesi, sivil toplumun ihtiyaçlarına uzun vadeli çözüm bulabilmek amacıyla siyasi partilere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından kabul edildi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 14:30
Sivil Toplum İnisiyatifi, CTP’yi ziyaret etti

Görüşmede sivil toplumun ihtiyaçlarına cevap veren politikalar üretilebilmesi amacıyla sivil toplum örgütlerinin imzasıyla oluşturulan talepler listesi, parti yetkililerine sunuldu. Talepler kapsamında özellikle sivil toplumun karar alma mekanizmalarının her seviyesinde yer alabilmesinin diyalog, iş birliği, demokrasi ve etkin temsiliyet için elzem olduğu vurgulandı. 
Sivil Toplum İnisiyatifi görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada “Var olan mevcut durumda, STÖ’lerin karar alma mekanizmalarına katılımı etkin değildir ve standartlaştırılamamıştır. STÖ’lere danışma süreçleri için kriterler ve standartlar ivedilikle geliştirilmeli ve tüm karar alma birimlerinde odak noktaları oluşturularak, sivil toplumla iyileştirilmiş ve sürdürülebilir ilişkiler kurulmalıdır” ifadelerine yer verdi. 
Dernek açıklamasında, daha önce iki yüz civarında sivil toplum örgütünün katkısıyla çerçevelendirilen taslak sivil toplum stratejisinin adımlarını önceliklendirerek yeniden imzaya açtıklarını hatırlatılarak, sivil toplumdan aldığı destekle, sivil toplumun en can alıcı sorunlarının çözümlenebilmesinin; ancak sivil toplumla diyalog içerisinde bir stratejinin onaylanarak uygulanması ile mümkün olabileceğini vurgulandı. 

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Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, Aralık ayı içerisinde seçime katılacak tüm siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeyi hedeflediklerini vurguladı ve seçime girecek tüm siyasi parti yetkililerine sivil toplumun sesine kulak vermeleri çağrısında bulundu.

 

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Son Güncelleme: 15.12.2021 15:26
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