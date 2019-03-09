Sivil Savunmadan kayıp turiste yardım eli

Kafileyle birlikte yürüyüş yapmak üzere Güney Kıbrıs’tan kuzeye geçen ve kaybolan 72 yaşındaki Olga Savva, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Savva’nın sağlık durumu iyi olduğu açıklandı.

Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden saat 11.00'de yürüyüş amacıyla KKTC’ye geçen 12 kişilik turist kafilesinde yer alan Olga Savva (K-72) yürüyüşte kayboldu.

Alo 101 hattına saat 13.35’te yapılan ihbarın ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olga Savva, Degirmenlik - Girne Dağyolu üzerindeki köpek barınağının kuzeydoğusunda bulunarak emniyete alındı. Savva’nın sağlık durumu iyi.