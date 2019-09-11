Sivil Savunmadan bölgesel tatbikat

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlükleri sorumluluk sahalarında Afet Acil Durumlara Müdahale Tatbikatı çerçevesinde, olağan üstü durumlara hazırlık amacıyla Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa Bölgelerinde ilçe imkânları ile kurum ve kuruluşların katılımıyla bölgesel tatbikat gerçekleştirecek.
Tatbikatların ilki, yarın 16.00-18.00 saatleri arasında, Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan Geçitkale’de yapılacak.
Söz konusu tatbikatlarda, İlçe Kriz Yönetim Merkezi ile bölge/semt amirlik karargâh çalışmaları, deprem, yangın, trafik kazaları, binalarda mahsur kalanların tahliye edilmesi senaryoları uygulanacak.