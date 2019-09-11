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Sivil Savunmadan bölgesel tatbikat

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 24 Ekim’de İskele bölgesinde gerçekleştirilecek “Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019”  öncesi, bölgesel tatbikatlar icra edecek.

Sivil Savunmadan bölgesel tatbikat

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 24 Ekim’de İskele bölgesinde gerçekleştirilecek “Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019”  öncesi, bölgesel tatbikatlar icra edecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:36
Sivil Savunmadan bölgesel tatbikat

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlükleri sorumluluk sahalarında Afet Acil Durumlara Müdahale Tatbikatı çerçevesinde, olağan üstü durumlara hazırlık amacıyla Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa Bölgelerinde ilçe imkânları ile kurum ve kuruluşların katılımıyla bölgesel tatbikat gerçekleştirecek.

Tatbikatların ilki, yarın 16.00-18.00 saatleri arasında, Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan Geçitkale’de yapılacak. 

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Diğer tatbikatlar ise; Güzelyurt’ta 19 Eylül Perşembe günü 09.30-12.30 saatleri arasında, Kumköy, Aydınköy ve Güzelyurt merkezde, 26 Eylül Perşembe günü 09.30-12.30 saatleri arasında Girne’de Lapta Yavuzlar Lisesi’nde ve 3 Ekim Perşembe günü, Lefkoşa Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Değirmenlik Lisesinde 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Söz konusu tatbikatlarda, İlçe Kriz Yönetim Merkezi ile bölge/semt amirlik karargâh çalışmaları, deprem, yangın, trafik kazaları, binalarda mahsur kalanların tahliye edilmesi senaryoları uygulanacak.

Son Güncelleme: 11.09.2019 13:52
Anahtar Kelimeler:
Kktc Sivil Savunma TatbikatAfet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı 2019
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