Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın paket servis iftar yemekleri tamamlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan – 06 Mayıs tarihleri arasında her ilçede bir defa olacak şekilde farklı günlerde yapılan iftar yemekleri, ilgili belediye başkanlıkları ve muhtarlıklarla koordineli olarak gerçekleştirildi.

Gazimağusa İlçesi Ulukışla Köyü’nde, İskele Bölgesi Tuzluca Köyü’nde, Lefkoşa Bölgesi Cihangir Köyü’nde, Güzelyurt Bölgesi Bostancı Köyü’nde, Girne Bölgesi Geçitköy’de ve Lefke merkezde olmak üzere altı bölgede gerçekleştirilen iftar yemekleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından evlere paket servis şeklinde dağıtıldı.

