Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile AFAD arasında iş birliği devam ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın afet ve acil durumlara karşı imkân ve kabiliyetini artırmak için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) talep ettiği 120 adet 16,5 metre karelik afet çadırı bugün teslim alındı.
Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre çadırların teslimi, 28 Nisan 2018 tarihinde imzalanan Hükümetler Arası İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleşti.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın afet ve acil durumlara karşı imkân ve kabiliyetini artırmak için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) talep ettiği 120 adet 16,5 metre karelik afet çadırı bugün teslim alındı.