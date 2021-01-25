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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile AFAD arasında iş birliği devam ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın afet ve acil durumlara karşı imkân ve kabiliyetini artırmak için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) talep ettiği 120 adet 16,5 metre karelik afet çadırı bugün teslim alındı. 

25 Ocak 2021 Pazartesi 18:00
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile AFAD arasında iş birliği devam ediyor
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın afet ve acil durumlara karşı imkân ve kabiliyetini artırmak için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) talep ettiği 120 adet 16,5 metre karelik afet çadırı bugün teslim alındı. 
Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre çadırların teslimi,  28 Nisan 2018 tarihinde imzalanan Hükümetler Arası İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleşti. 

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Protokol, Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve AFAD arasında, afet ve acil durumlar oluşmadan önce işbirliği alanlarının saptanıp geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda insani yardım faaliyetlerinin evrensel kurallar çerçevesinde kurumsal bir şekilde icrası ile bilimsel, teknik ve hukuksal bilginin değişiminin sağlanması amacıyla imzalanmıştı. 
 

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Son Güncelleme: 25.01.2021 19:04
Anahtar Kelimeler:
AfadSivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı
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