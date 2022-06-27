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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan Yangın Uçağıyla İlgili Açıklama

27 Haziran 2022 Pazartesi 14:30
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan Yangın Uçağıyla İlgili Açıklama

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) , Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel’in  “Yangın uçağı alınacak bütçe yok denmesini duymak istemiyoruz, Sivil Savunmanın bütçesi buna yeter, inşaat ruhsatlarında sığınma adı altında bir ücret alınıyor" yönündeki sözlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamada Tel’in bugün Yeni Bakış Gazetesi'nde yayımlanan “Sığınak Fonu'nda biriken parayla ilgili ifadelerinin spekülatif olduğu belirtildi ve Tel’in “Uhdesinde olmadığı halde halkı yanlış bilgilendirdiği” kaydedildi.

SSTB tarafından  yapılan konuyla ilgili açıklamada, 2000 yılında çıkarılan 44/2000 sayılı Sığınak Yasası ile sığınakların inşası, bakımı ve onarımını sağlamak maksadıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Başkanlığı'nda 10 kişiden oluşan “Sığınak Komisyonu” ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kontrolünde “Sığınak Fonu” oluşturulduğu, fonun inşaatlardan alınan katkı payları ile beslendiği açıklandı.

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2014 yılına kadar Sığınak Fonunda biriken paranın sığınak ile bütünleşik olarak yapılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi yapımında kullanıldığı vurgulanan açıklamada, 2014 yılında yapılan yasa değişikliği ile sığınak fonunun yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2014 yılından itibaren, fonda biriken paranın devletin diğer projelerinde kullanılmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kontrolünden alınarak Maliye Bakanlığının “Tasfiye Edilen Fon Gelirleri” kalemine aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Sığınak fonu kaldırılınca sığınak katkı payı gelirlerinin Maliye Bakanlığı kontrolüne alınarak devletin gelirler bütçesine “Sığınak Katkı Payı Gelirleri” kalemine gelir olarak kaydedilmeye başlandığı belirtilerek, 17 Şubat 2014 tarihinden itibaren “Sığınak Fonu”nun kaldırılması ile birlikte söz konusu fon ve sığınak katkı payı gelirlerinin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın kontrolünden çıktığına dikkat çekildi.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 01:09
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