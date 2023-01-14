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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinden su baskınlarına müdahale

14 Ocak 2023 Cumartesi 16:15
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinden su baskınlarına müdahale

Ekipler, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi ve Maraş Köşe Kahvesi bölgesinde su tahliyesi yaptı, ayrıca ekipler yolda kalan araçlara müdahalede bulundu

Gazimağusa’daki aşırı yağış nedeniyle Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu toplandı.

İlçe Emniyet Kurulu’ndan gelen talep doğrultusunda, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi ve Maraş Köşe Kahvesi bölgesinde su tahliyesi yaptı, ayrıca ekipler yolda kalan araçlara müdahalede bulundu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, aşırı yağıştan etkilenen Taşlıca-İskele bölgesinde Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından su tahliyesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri’nin gelen ihbarları değerlendirilerek müdahalede bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi internet sitesindeki verilere göre, sağanak yağışların 3 gün devam etme olasılığının yüksek olduğu, bu yüzden meydana gelebilecek su baskını ihbarlarına karşılık, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığı vurgulandı.  

Ülkede kötü hava şartlarının devam etmesi nedeniyle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin hazır bekletildiği, ihtiyaç duyulduğu anda ALO 101 Acil Durum hattından vatandaşların 24 saat ihbarda bulunabilecekleri kaydedildi.

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Son Güncelleme: 14.01.2023 16:21
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