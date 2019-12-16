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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oybirliğiyle geçti

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi. 

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oybirliğiyle geçti

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi. 

16 Aralık 2019 Pazartesi 10:09
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oybirliğiyle geçti

2020 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri kapsamında bugün ilk olarak 36 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi ele alındı. 
ÖZYİĞİT
Bütçeyle ilgili ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı. Meclis’te hükümeti oluşturan iki partinin dışında dört parti daha olduğuna dikkat çekti.
Özyiğit, Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’lara açılmasıyla ilgili “Belki bir olağanüstü durum var ama bu kararı almadan önce hükümeti oluşturan partiler dışındaki parti başkanlarını da davet edip en azından bilgi verebilirdiniz” diye konuştu.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın yeri ve öneminin tartışılmaz olduğunu söyleyen Özyiğit, Sivil Savunmanın doğal afetler sırasında yaptığı görevlere işaret ederek, kendilerine teşekkür etti. 
Özyiğit, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının başında bir Kıbrıslı Türk olması gerektiğini de kaydetti.
TÖRE 
UBP Milletvekili Zorlu Töre de, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının çok önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanının Türkiye tarafından görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını dile getiren Töre, hem savaşta hem barışta bu kurumun KTBK, GKK, Polis Teşkilatıyla ortak çalışma yaptığını söyledi.

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Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’lara açılmasını olumlu bir karar olarak değerlendiren Töre, Kıbrıslı Rumların ciddi şekilde silahlanmaya gittiğini söyledi, Doğu Akdeniz’de daha ciddi çalışmalar ortaya koymanın barışı korumak açısından önemli olduğunu belirtti.  
Töre, “Rum Yunan fanatizmi doruğa çıkmıştır. Caydırıcı tedbirler üretilmesi şart olmuştur” dedi. 
BÜYÜKOĞLU
HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu da bütçeyle ilgili söz aldı. Büyükoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının çok önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı.
Kurumun önemli bir eğitim faaliyeti de olduğunu dile getiren Büyükoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu araç gereç ve teşkilat eksikliğinin tamamlanması gerektiğini belirtti. 
Büyükoğlu, ciddi çabalar ortaya koyan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini de anlattı.
Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. 
 


 

Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24
Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi
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