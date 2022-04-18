banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
Hava yarın ve Çarşamba günü serin ve nemli olacak
Sağanak bekleniyor
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği sınır değerleri aşıldı
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği...
Pilli: “170 milyon TL’lik yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldı”
“Bu yıl ilaç sıkıntısı yaşanmayacak”
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Korkunç trafik kazası
banner404

Sivil Savunma Kısmi Tatbikatları icra edildi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Halk Örgütü “Kısmi Tatbikatlarının” başarıyla icra edildiğini bildirdi. 

18 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
Sivil Savunma Kısmi Tatbikatları icra edildi

Sivil Savunma Halk Örgütü kadrolarında bulunan mükelleflerin, bilgi ve deneyimlerini artırmak, olası afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin olay bölgesine intikaline kadar olan süre zarfında panik, kargaşa ve yaşanan afetin neden olacağı kayıpların en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, 11-15 Nisan tarihleri arasında icra edildi.
Tatbikatlar, 11 Nisan tarihinde Lefkoşa’da, 12 Nisan tarihinde Girne’de, 13 Nisan tarihinde Güzelyurt’ta, 14 Nisan tarihinde Gazimağusa ve 15 Nisan tarihinde İskele ilçesinde icra edildi.

banner341
Kısmi Tatbikatlar, Halk Örgütü personelinin, yıl içerisinde Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından bulundukları kadroların görev ve sorumlulukları ile ilgili verilen eğitimler doğrultusunda gerçekleştirildi.
Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinde oluşturulan Karargahlar ile Bölge ve Semt Amirlik Karargahlarının faal olarak görev yaptığı Kısmi Tatbikatlarda, belirlenen senaryo dahilinde Halk Örgütü personelinden oluşan ekipler tarafından, meydana gelen acil durum neticesinde verilen ihbarlar değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunuldu ve tatbikatlar başarı ile gerçekleştirildi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2022 10:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
Özçelik: “Basına yapılan açıklamada imzam yok”
Özçelik: “Basına yapılan açıklamada imzam yok”
Atun’dan açıklama…
Atun’dan açıklama…
Kıb-Tek ile El-Sen arasında imzalanan anlaşma…
Kıb-Tek ile El-Sen arasında imzalanan anlaşma…
Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti
Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti
Haftalık itfaiye raporu açıklandı: 18 yangın meydana geldi. Zarar yaklaşık 1 milyon 231 bin 150 TL
Haftalık itfaiye raporu açıklandı: 18 yangın meydana geldi. Zarar yaklaşık 1 milyon 231 bin 150 TL
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama…
Milli Eğitim Bakanlığı’nda iki atama…
Tatar, ülkede Covid-19 vakalarındaki düşüşle ilgili açıklama yaptı
Tatar, ülkede Covid-19 vakalarındaki düşüşle ilgili açıklama yaptı
Özersay: “Hükümetin eli taşın altında değil, vatandaşın cebindedir”
Özersay: “Hükümetin eli taşın altında değil, vatandaşın cebindedir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim