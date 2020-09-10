Sivil Savunma Ekipleri Türk Ajansı Kıbrıs binasında dezenfekte çalışması yaptı

Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı dezenfekte yapan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu kapsamda Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) binasında da çalışma yaptı.

TAK binasının girişi ve binadaki tüm odalar, önlem olaraktarafından dezenfekte edildi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Sivil Savunma çalışanlarına, bu hassas dönemde yürüttükleri çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gürdallı, bu dönemde kurumun çalışmasını da aksatmadan, çalışanları koronavirüs salgınına karşı korumak için her türlü önlemi aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtti.