Sivil Savunma ekipleri, sağanak yağış nedeniyle Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen su taşkınlarına müdahalede bulundu

Halkın sel ve su baskınlarına maruz kalması halinde Sivil Savunma ALO 101 Acil Hattına ulaşarak bilgi vermeleri istendi

Sivil Savunma ekipleri, Girne ve Gazimağusa’da su taşkınlarına müdahalede bulundu.

Sivil Savunma ekipleri, paydaş kurumlarla birlikte, Girne Şehir Merkezi, Çatalköy ve Karakum bölgelerinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ile trafikte su baskınları nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oldu; Gazimağusa’da Yeniizmir bölgesinde bodrum katını su basan bir evde de su tahliyesi yaptı.

Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi.

Açıklamada, “Yaşanan su taşkınları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar tarafından Sivil Savunma ALO 101 Acil Hattı ve KKTC Afet Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan paydaş kurum/kuruluşlara iletilen ihbarların ivedilikle değerlendirilerek Sivil Savunma ekiplerinin gerekli bölgelere sevk edildiği” belirtildi.

Bu kapsamda, Girne ilçesinde Şehir Merkezi, Çatalköy ve Karakum bölgelerinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ile trafikte seyrettiği esnada meydana gelen su baskınları nedeniyle mahsur kalan araçlara, paydaş kurumlarla birlikte müdahalede bulunuldu. Gazimağusa ilçesinde ise Yeniizmir bölgesinde bodrum katını su basan bir evde su tahliyesi yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından, yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı halkın can ve mal güvenliğinin korunması maksadıyla araç, teçhizat ve personel imkanlarının 24 saat göreve hazır şekilde bekletilmekte olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, halkın, sel ve su baskınlarına maruz kalması halinde Sivil Savunma ALO 101 Acil Hattına ulaşarak bilgi vermeleri istendi.