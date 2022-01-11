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Sivil Savunma'dan depremle ilgili açıklama

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı, bugün saat 03.07’de meydana gelen deprem sonucunda herhangi bir bina hasarına dair henüz bir ihbar almadıklarını açıkladı.

11 Ocak 2022 Salı 11:15
Sivil Savunma'dan depremle ilgili açıklama

Sivil Savunma Teşkilat Koordinatörü Levent Arıkoğlu, TAK muhabirine verdiği bilgide, sabah saatlerinde depremin hissedilmesiyle birlikte Lefke bölgesinde panik yaşandığı ve birçok üniversiteli öğrencinin kaldıkları binalardan dışarı çıktığını ve içeriye girmeye çekindiklerini kaydetti.

Arıkoğlu, bölgelerle iletişim halinde olduklarını ve incelemelere devam edildiğini de ekledi.

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LEFKE BELEDİYESİ'NE DE GELEN BİR İHBAR YOK

Lefke Belediyesi Temizlik ve İdari İşler Sorumlusu Turgay Ufuk da, TAK muhabirine verdiği bilgide, az sayıda Lefke bölgesi vatandaşının sosyal medya paylaşımlarında binalarda hafif çatlaklar oluştuğunu gördüklerini ancak uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda bu çatlakların ciddi bir hasar olmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Ufuk, deprem kaynaklı bina hasarına ilişkin belediyeye herhangi bir ihbar gelmediğini de söyledi.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 11:27
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