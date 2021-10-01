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Sivil Savunma'dan bilgilendirme toplantısı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 6 – 7 Ekim tarihlerinde Gazimağusa bölgesinde yapılacak Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı ile ilgili basına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

01 Ekim 2021 Cuma 13:30
Sivil Savunma'dan bilgilendirme toplantısı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisleri Gazinosu’nda düzenlenen toplantıya, Başbakanlık Müsteşarı ve Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu da katıldı.
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın  konuşma yaptığı toplantıda Sivil Savunma Teşkilatı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Ümit Altınkaynak tarafından tatbikat hakkında bilgi verildi.


CAHİTOĞLU: “TATBİKATTA YER ALMAK BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI” 
Toplantıda konuşan Başbakanlık Müsteşarı ve  Komite Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın afet ve acil durumlar söz konusu olduğunda toplumun kendini güvende hissetmesini sağlayan kurumların başında geldiğini vurguladı.
Cahitoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinatörlüğünde icra edilecek olan Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2021’in basın bilgilendirme toplantısında bulunmaktan ve Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı olarak, Afet Yönetimi Sistemi mekanizmasını oluşturan unsurların hazırlık ve müdahale kabiliyetlerinin deneneceği tatbikatta yer almaktan duyduğu gurur ve mutluluğu da dile getirdi.
Cahitoğlu konuşmasında, “Ülkemizde yaşanması muhtemel afetlerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için, afetin meydana gelişinden önce alınması gereken tedbirlerin yanında, gerçekleştirilecek tatbikatta denenecek müdahale imkan ve kabiliyetlerin gün geçtikçe daha ileri seviyelere taşınması hepimizin ortak hedefidir. Bu nedenle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının, Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmaların yanında, son dönemde yaşanan Covid-19 pandemisiyle ilgili olarak alınan tedbirler çerçevesinde iş birliğimizi uyum içerisinde sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.


“BASINA DA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”
Afet Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan ve tatbikata katkı koyan tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların yanı sıra, bu önemli faaliyetin halka aktarılması noktasında basına da büyük görev düştüğünü anlatan Cahitoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca, yaşanması muhtemel bir afet durumunda da halkın paniğe sevk edilmemesi, toplumun tüm kesimlerine doğru ve güvenilir bilginin ulaştırılması, afet sırasında alınacak tedbirler ve yapılacak müdahalelerin tüm halkımıza ulaşmasının sağlanması yine siz değerli basın mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşebileceğinin bilinci ile sizlerin bu görevi titizlikle yerine getireceğine olan inancımın tam olduğunu belirtir, hepinize bizleri bu önemli faaliyetimizde yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunarım.”


KARACA: “MODERN VE BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ SİSTEMİ MEKANİZMASI, RİSK AZALTMA, HAZIRLIK, MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME SAFHALARINDAN OLUŞMAKTADIR”
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise konuşmasına, bilgilendirme toplantısına gösterdikleri ilgiden dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek başladı.
Dünyada yaşanan afetlerin sayısı ve boyutunun her geçen gün arttığına dikkati çeken Karaca, buna paralel olarak karşılaşılan can ve mal kayıplarının da yükseldiğini belirtti.
Modern ve bütünleşik afet yönetimi sistemi olarak adlandırılan döngüden bahseden Karaca, “Bu döngü yaşanan kayıpların minimum düzeye indirgenmesini hedefleyen, bu hedefi yerine getirirken de afetler oluşmadan önce gereken tedbirlerin alınmasını öngören bir mekanizmadır. Bu mekanizma Risk Azaltma, Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme safhalarından oluşmaktadır” dedi.

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak gücü olan afet yönetimi sisteminin bütün safhalarının günün koşullarına uygun, uluslararası standartlarına ulaşması için paydaş kurumlarla birlikte büyük çaba harcadıklarını belirten Karaca, “Bu çabamızın yegane amacı ise hiç şüphesiz halkımızın afet ve acil durumlarda karşılaşacağı tehlikelerin ve uğrayacağı zararların en aza indirilmesidir. Bu amaca ulaşmak maksadıyla tüm kurumlarımızla birlikte daha etkin ve verimli bir sistem oluşturmak için yeni projelerin adımlarını atmaktayız” ifadelerini kullandı.


“İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZİN GELİŞİMİNE BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEYİZ”
Afet Yönetimi sisteminin en önemli safhalarından birinin müdahale safhası olduğunu aktaran Karaca, şöyle konuştu:
“Ülkemizde gerçekleşmesini hiçbir zaman istemediğimiz, ancak meydana gelmesi halinde de sahip olduğumuz tüm imkanların seferber edileceği bir afet durumunda uygulanacak prosedür, hareket tarzı ve organizasyon yapısını diri tutmak başta Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere tüm diğer paydaş kurumların birincil görevidir. 
En az müdahale safhası kadar önemli olan hazırlık evresi de, bu gibi durumlarda karşılaşılacak tehlike ve risklere yönelik sahip olmamız gereken unsurların planlandığı bir aşamadır. Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu gerçeğini her zaman aklımızda tutarak, bunun yanında yangın, sel, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlerin yanında, sanayi kazaları, mülteci hareketleri, bölgesel konumumuzdan kaynaklanabilecek sıcak çatışma ve kimyasal, biyolojik radyolojik ve nükleer tehditler de göz önünde bulundurularak imkan ve kabiliyetlerimizin gelişimine büyük önem vermekteyiz.
Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, Başbakanlığımızla ve diğer paydaş kurumlarımızla iş 0birliği içerisinde düzenlenen tatbikatımızı “Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı” adı altında icra etmeyi planlıyoruz. Dünyada afet yönetimi alanında yaşanan gelişmeler ve yenilikler, müdahale safhasının sınandığı tatbikatımızda da en önemli referanslarımızdan biri olacaktır.”
6-7 Ekim’de icra edilecek Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı hakkında bilgi de veren Karaca, halkı tatbikatı izlemeye davet etti.
Karaca, “6 Ekim 2021 Çarşamba günü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanlığında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde kurulacak İlçe Kriz Yönetim Merkezleri tarafından bölgesel imkanlar kullanılarak hazırlanan senaryo dahilindeki olaylara müdahaleler gerçekleştirilecektir. 7 Ekim 2021 Perşembe günü ise, senaryo gereği meydana gelen afetten en çok etkilenen bölge olarak belirlenen Gazimağusa bölgesi, tüm paydaş kurumlarımızın imkan ve kabiliyetlerinin sergileneceği faaliyetimize ev sahipliği yapacaktır” şeklinde konuştu.


SUNUM YAPILDI
Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilatı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Ümit Altınkaynak, tatbikat ile ilgili bir sunum yaptı.
Sunumunda tatbikatın amaç ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler aktaran Altınkaynak, 7 Ekim tarihinde saat 15.00 – 17.00 saatleri arasında “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetleri çerçevesinde, öğrenci tahliyesi, trafik kazasına müdahale, ev yangınının söndürülmesi, duman dolu odadan kurtarma, akaryakıt ve LPG yangınına müdahale, tünel ile üst kattan kurtarma, atlama yatağı ile kurtarma, denize düşen araçtan kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, denizde yangına müdahale, deniz kirlenmesine müdahale, şüpheli pakete müdahale gibi birçok faaliyet icra edileceğini kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 17:17
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