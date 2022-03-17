banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Beyan süresi uzatıldı!
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir...
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni...
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
banner404

Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 4 Mart’ta Güzelyurt-Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynarken 40 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve kuyudan yaralı olarak kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören adlı çocuğa evinde geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

17 Mart 2022 Perşembe 13:45
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...

Ziyaret, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu, Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu ve arama kurtarma personeli Çınar Öneren tarafından yapıldı.
Verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında küçük Hasan’ı kuyudan yaralı olarak çıkaran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Çınar Öneren, kuyuya inerken çocuğun sağlığı için büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu, ancak Hasan’a yaptığı ilk kontrolde sağlıklı olduğunu görünce, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.

banner341
Öneren, Hasan’ın bu derinlikteki bir kuyudan sağ çıkmasının bir mucize olduğunu ifade ederek, tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan Hasan’a ailesi ile birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam geçirmesi dileğinde bulundu.
Küçük Hasan’ın ailesi de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerine, kurtarmada göstermiş oldukları büyük çabadan dolayı minnettar olduklarını belirterek yapılan ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti. 
 

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2022 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu
2‘si Girne, 1’i de Gaziveren’de 3 yangın meydana geldi
2‘si Girne, 1’i de Gaziveren’de 3 yangın meydana geldi
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Meclis heyeti AKPA Genel Kurulu’na katıldı
Meclis heyeti AKPA Genel Kurulu’na katıldı
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Tatar: Siz bana Falyalı’yı soramazsınız”
Tatar: Siz bana Falyalı’yı soramazsınız”
‘‘Sessizliğin Sesi Olur Musun?’’ projesi Lapta Huzurevi’nde hayat bulacak
‘‘Sessizliğin Sesi Olur Musun?’’ projesi Lapta Huzurevi’nde hayat bulacak
Girne’de kitap tanıtımı…
Girne’de kitap tanıtımı…
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim