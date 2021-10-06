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Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı’nın ilk ayağı tamamlandı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu düzenlediği basın toplantısında bugün tamamlanan tatbikat hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:15
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı’nın ilk ayağı tamamlandı

Ülkede meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlara yönelik afet yönetimi sisteminin hazırlık ve müdahale safhalarının denenmesi, varsa eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi maksadıyla sistem içerisinde yer alan bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın ilk ayağı bugün gerçekleştirildi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu düzenlediği basın toplantısında bugün tamamlanan tatbikat hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Başbakanlık toplantı salonunda saat 12.00’de gerçekleştirilen basın toplantısında, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Orman Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer hazır bulundu.    

Cahitoğlu, senaryo gereği Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından bugün saat 09.30’da merkez üssü Larnaka Körfezi açıklarında, deniz tabanının beş kilometre derinliğinde ve tüm ülkede hissedilen richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı olarak, depremin şiddetini ve muhtemel etkilerini göz önünde bulundurarak, Kaymakamlara, İlçe Kriz Yönetim Merkezlerini aktif hale getirmelerini ve yaşanan deprem sonrasında bölgelerinde ilk tespitlerini ivedilikle Başbakanlığa bildirmeleri talimatının  tarafından verildiğini anlattı.

Cahitoğlu şöyle devam etti:

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“Bu meyanda, afetin ülke genelindeki boyutunu tespit etmek amacıyla talebimiz üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yapılan hava keşfi neticesinde tüm ilçelerin depremden etkilendiği ancak en fazla hasarın, depremin merkez üssüne en yakın konumda olan Gazimağusa ilçesinde gerçekleştiği bilgisi Başbakanlığa iletilmiştir. Sonrasında meydana gelen afet nedeniyle ulusal imkanların etkin ve verimli olarak kullanılması, ilçelerden gelecek muhtemel destek çağrılarına hızla yanıt verilebilmesi ve arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli olarak yürütülebilmesi maksadıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesinin toplanmasına karar verilmiştir.”

BÖLGESEL VE ÜLKE İMKANLARI DAHİLİNDE GEREKLİ MÜDAHALELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatın 1. günü faaliyetleri kapsamında şu ana kadar, Lefkoşa’da 14, Gazimağusa’da 21, Girne’de 13, Güzelyurt’ta 14 ve İskele’de 13 olmak üzere toplam 75 ihbar değerlendirildiğini, bölgesel ve ülke imkanları dahilinde gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Cahitoğlu, gelinen aşamada tüm birimler çalışmalarını sürdürürken, afete müdahale çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülebilmesinin, halktan gelecek yardım çağrılarına anında çözüm üretilebilmesi amacıyla 24 saat esasına göre vardiya sistemine geçildiğini kaydetti.

Cahitoğlu, tatbikatta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kurduğu muhabere sistemlerinin kullanıldığını belirterek, tatbikatın 1. günü faaliyetlerinin icrasının  böylelikle tamamlandığını söyledi.

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ YARIN GAZİMAĞUSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

Cahitoğlu, tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerinin ise yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde oluşturulan tatbikat alanında gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, tüm halkı tatbikatı izlemeye davet etti.

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Son Güncelleme: 06.10.2021 14:59
Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı
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