banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

Sivas Madımak’ta yaşamını yitirenler anıldı

Alevi Kültür Merkezi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli’ndeki yangında yaşamını yitirenleri, düzenlediği etkinlikle andı. 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:00
Sivas Madımak’ta yaşamını yitirenler anıldı

Merkezden yapılan açıklamada, “Sivas Madımak'ta 1993’te 33 canı yakarak katleden zihniyetini lanetleyip unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı bir kez daha haykırdık.  Anma etkinliğinde Mayıs-Temmuz 1980 yılında Çorum’da gerçekleşen katliamlamda yaşamını yitiren 57 can da aynı duygularla anıldı ve katliamı yapanlar lanetlendi” denildi.

Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen anma programıda, "Kerbeladan bugüne yaşamını yitiren tüm canlar" için saygı duruşunun ardından Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir konuşma yaptı. 

banner341
Demir konuşmasında;  Madımak’ta, Maraş’ ta, Çorumda ve nice katliamlarda  yakılan  ve katledilen  canların unutulmadığını ve asla unutulmayacağını belirtti. “Madımağı  ateşe verenlerin  insanlığı ateşe verenler olduğunu , Madımak ateşinin  içimizi kavurduğunu , yüreğimizi yaktığını, bu ateşin her yanı kavuracağını , ahımızın mahşere kalmayacağını her zaman dillendirdik ve dillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurumları aracılığıyla dayanışma duygusunu  ön plana çıkararak Sivas  Madımakta, Çorum’da   yitirilen canların anısına sahip çıkmanın inançlarının gereği  ve kurumlarının varlık sebebi olduğunu ifade eden Demir, anma etkinliğine katkı koyanlara teşekkür etti. Anma ve kınama gecesinde, günle ilgili anlatımlar, şiirler ve türküler de yer aldı.


 

banner360
Son Güncelleme: 03.07.2021 11:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgay Avcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu’yu kabul etti
Turgay Avcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu’yu kabul etti
Koop-sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle uzlaştı
Koop-sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle uzlaştı
Hava durumu
Hava durumu
47'si yerel 54 vaka
47'si yerel 54 vaka
Erhürman: “Halkın yüzüne bakamaz duruma geldiler, gidecekler”
Erhürman: “Halkın yüzüne bakamaz duruma geldiler, gidecekler”
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Neyin diyeti !!!
Neyin diyeti !!!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi öneri nitelikli kararlarını açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi öneri nitelikli kararlarını açıklandı
Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim