Sistem çöktü veliler şaşkın!

PCR ve aintijen testleri için kurulan sistem çökünce bundan en fazla veliler ve öğrenim gören çocuklar olumsuz etkilendi.

Kendilerine ve çocuklarına test yaptırmak için sisteme giren veliler 'sistem arızalı' yazısıyla karşılaşınca gazetelerin haber merkezlerini aramaya başladılar.

Sistemin hala arıza sinyali vermesine rağlen Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bu saate kadar bilgilendirici bir açıklama yapmadılar.

Yarın saban çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda ikide kaldıklarını ifade eden veliler yetkililerin bir an önce açıklama yapması gerektiği görüşünde birleştiler.

Bu arada sağlık üst koruluna yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sisteme giremeyenlerin test merkezlerine gidip oradan yazılı olarak sağlık raporu alıp okula götürerek eğitimlere devam edilebileceği öğrenildi.