Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Pınarlı köyünde 2018 yılı Aralık ayı ile 2019 yılı Ocak ayı arasında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Boransel Seyitoğlu tutuklandı. Kapalı ve kimsenin yaşamadığı ev içerisinden çok sayıda eşya çalmakla suçlanan Seyitoğlu, sirkat edilen eşyalar arasında bulunan 1 adet sobayı internet üzerinde “Her şey Burada Kıbrıs” isimli satış sitesine satılık olarak koymasıyla yakayı ele verdi. “Ev açma”, “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak bugünMağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Seyitoğlu aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.