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Sıra; ÖZEL bankalarda!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kooperatiflerden alınan krediler için 6 ay taksit ertelemesinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

18 Mart 2021 Perşembe 09:41
Sıra; ÖZEL bankalarda!
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Sıra; ÖZEL bankalarda!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kooperatiflerden alınan krediler için 6 ay taksit ertelemesinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Ataoğlu, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kredi, Kalkınma ve Tasarruf Kooperatiflerinden kredi çeken vatandaşların kredi taksitlerinin 6 ay ötelenmesi için hazırlanan ‘Yasa Gücünde Kararname’nin Bakanlar Kurulundan geçtiğini ve yürürlüğe girdiğini söyledi.

Vatandaşların covid-19 nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukları daha kolay atlatabilmeleri için alınan bu kararın bir nebze olsun rahatlatma yaratacağını söyleyen Ataoğlu, herkesin zor durumda olduğunu ve tüm dünyanın bu salgınla mücadele ettiğini söyledi.

Bir yandan sağlık, bir yandan da ekonominin çarklarının dönmesi için çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, kredilerini ertelemek isteyen vatandaşların, kredi aldıkları kooperatiflere dilekçe yapması gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, kredilerin orjinal vadesi değişmeden 6 aya kadar taksit ertelemesi yapılabilineceğini, faiz oranında bir artış olmayacağını ve ekstra bir ücret alınmayacağını da belirtti.

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Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri AtaoğluTurizm Ve Cevre BakaniFikri AtaoğluBanka
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